Alcaraz vs. Sinner: hora y dónde ver la final del millonario torneo de tenis

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, enfrentará al italiano Jannik Sinner en la final del Six Kings Slam de Riad, Arabia Saudita. Foto: Netflix

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizarán este sábado una nueva final de lujo en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se disputa en el ANB Arena de Riad y que reúne a seis de las mayores figuras del tenis mundial. El español, número uno del ranking, llega en plenitud tras vencer con autoridad (6-4, 6-2) al estadounidense Taylor Fritz, mientras que el italiano hizo lo propio ante Novak Djokovic por idéntico marcador.

El duelo reedita la final del año pasado, cuando Sinner se coronó en Arabia Saudita. Ahora el murciano, recuperado de las molestias en el tobillo que lo apartaron del Masters 1000 de Shanghái, buscará revancha y un nuevo impulso para cerrar con fuerza la temporada. Su actuación ante Fritz fue una demostración de ritmo, agresividad y control: más de treinta golpes ganadores, escasos errores no forzados y un servicio impecable que no cedió en todo el encuentro.

El partido comenzó con equilibrio, pero Alcaraz aprovechó la única bola de break disponible en el quinto juego del primer set para marcar diferencias. Desde entonces, el español manejó los tiempos con autoridad y liquidó el duelo en poco más de una hora, confirmando que su tenis ha recuperado la intensidad que lo llevó a dominar el circuito.

Sinner, por su parte, volvió a exhibir la solidez que lo caracteriza. Ante un Djokovic limitado físicamente tras su exigente paso por Shanghái, el número dos del mundo impuso un ritmo alto desde el arranque y no dio margen a la reacción del serbio. Solo en el tramo final, cuando el marcador ya estaba 5-1 en el segundo set, ‘Nole’ dispuso de un par de oportunidades de quiebre, insuficientes ante la determinación del italiano, que cerró con autoridad su clasificación.

El ganador del trofeo ganará una cifra récord: seis millones de dólares. Para tener una noción comparativa: Alcaraz, último campeón del US Open, recibió un cheque de cinco millones de dólares (teniendo que jugar siete partidos).

Hora y cuándo ver Carlos Alcaráz vs. Jannik Sinner

Fecha: 18 de octubre de 2025

Hora: 1:00 p.m. hora en Colombia

Estadio: ANB Arena de Riad

Transmisión: Netflix

Alcaraz y Sinner se han repartido los grandes títulos de los últimos años y su contraste de estilos —la potencia exuberante del español frente a la precisión y el temple del italiano— ha convertido cada enfrentamiento en un espectáculo.

Ambos llegan como símbolos de una nueva generación que ya desplazó a los históricos. En el Six Kings Slam, torneo de exhibición pero con aroma de grandes noches, Alcaraz y Sinner volverán a poner sobre la pista el pulso que define al presente y al futuro inmediato del tenis mundial.

