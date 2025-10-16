León prende las alarmas: James Rodríguez tendría molestias físicas tras fecha FIFA

El volante colombiano volvió a los entrenamientos con León después de actuar con la selección de Colombia en los amistosos frente a México y Canadá. Ignacio Ambriz confirmó una sobrecarga muscular leve. Foto: EFE - José Méndez

El regreso de James Rodríguez al León de México, después de su participación con la selección de Colombia, no fue del todo tranquilo. El volante cucuteño volvió con una ligera molestia muscular tras disputar los dos amistosos de la Tricolor en Estados Unidos, motivo por el cual el técnico Ignacio Ambriz decidió manejarlo con cautela para tenerlo disponible en el próximo compromiso de la Liga MX ante Santos Laguna.

“James Rodríguez venía con una pequeña molestia, se siente un poco cargado de los isquiotibiales. Es normal, nada de gravedad; con los fisios y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado”, explicó el entrenador mexicano en conferencia de prensa, al confirmar que el cuerpo médico ya trabaja en su recuperación.

El cucuteño participó en los dos recientes duelos amistosos de Colombia: fue titular en la goleada 4–0 sobre México y volvió a tener minutos en el empate 0–0 frente a Canadá. Ambos encuentros hicieron parte del arranque de la preparación de los dirigidos por Néstor Lorenzo de cara al Mundial de 2026. Su desempeño volvió a generar elogios por su manejo del juego y la influencia que mantiene en el mediocampo de la selección.

Sin embargo, ese contraste entre la versión dominante de James con Colombia y la irregularidad que muestra en el León volvió a convertirse en tema de debate en México. Ante la comparación, Ambriz fue directo: no considera que el jugador cambie su rendimiento, sino que el contexto es diferente y la responsabilidad del club es ofrecerle el entorno adecuado para que rinda igual que en la selección.

“No hay justificación en las comparaciones. En la selección estás rodeado de los mejores. Yo también tuve compañeros que me decían ‘¿por qué allá corres y acá no?’ No es que se haga algo distinto, es cuestión de entorno. A mí me toca generar esas condiciones para que James se sienta cómodo y pueda jugar como en su selección”, señaló el técnico.

El estratega insistió en que su trabajo consiste en diseñar una estructura táctica que le permita a Rodríguez ser influyente desde su zona habitual, sin exigirle tareas que no corresponden a su perfil. “En selección tampoco es que baje mucho a defender. Se acomoda tras la recuperación y lanza. Yo debo buscar una estrategia para protegerlo y aprovechar su visión. Cuando tiene la pelota en los pies, hace la diferencia. Lo importante es que se sienta libre y conectado con los demás”, añadió Ambriz.

Mientras el cuerpo técnico ajusta detalles para el regreso del colombiano, León afronta un momento clave en el torneo. El equipo ocupa el puesto 12 con 12 puntos y necesita sumar frente a Santos Laguna para seguir en la pelea por la fase final del campeonato. Ambriz confía en que James pueda estar disponible y, sobre todo, que el jugador encuentre nuevamente la continuidad que le permita brillar como lo hace con la camiseta de Colombia.

