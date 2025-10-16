Colombia vs. Francia: Hora y cuándo será el juego por el tercer puesto del Mundial

Tras la derrota en semifinales frente Argentina, la selección de Colombia Sub-20 buscará cerrar su Mundial con una medalla de bronce. Foto: EFE - Osvaldo Villarroel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia no pudo avanzar a la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025 y ahora tendrá una última oportunidad para despedirse con dignidad. La derrota 1-0 frente a Argentina en semifinales, un golpe que desnudó errores repetidos y dejó al equipo con diez hombres, la envió al partido por el tercer puesto, donde enfrentará a Francia en el Estadio Nacional de Santiago.

El duelo ante los argentinos dejó un sabor amargo. Durante buena parte del encuentro, la selección dirigida por César Torres mantuvo el control y dio pelea, pero un mal segundo tiempo cambió la historia. En apenas siete minutos, el equipo perdió orden, cedió la iniciativa y permitió el único gol del compromiso, a los 72’. Para completar la frustración, el atacante Jhon Rentería fue expulsado por doble amarilla, una falta de disciplina que se repitió a lo largo del torneo y volvió a costar caro.

Más allá del resultado, Torres fue autocrítico y calificó la eliminación como “un fracaso”, consciente de que el grupo había soñado con la final. Sin embargo, el técnico y sus jugadores todavía tienen un objetivo concreto: subirse al podio del Mundial, algo que ninguna selección masculina colombiana ha conseguido en una cita FIFA. El rival será una Francia igualmente herida, que cayó en la tanda de penales frente a Marruecos después de un intenso empate en semifinales.

Para el encuentro por el tercer puesto, Colombia recuperará piezas importantes. Néiser Villarreal, uno de los goleadores del torneo con cinco anotaciones, volverá tras cumplir su sanción y apunta a liderar el frente ofensivo. También se espera la evolución del mediocampista Jordan Barrera, quien sufrió molestias en la semifinal y podría reaparecer si recibe el alta médica a tiempo.

El golpe emocional por la caída ante Argentina ha sido duro, pero el equipo aún tiene motivos para competir. Una victoria ante Francia no solo representaría un cierre alentador para esta generación, sino que igualaría la mejor actuación histórica del país en la categoría, aquella de 2003 bajo el mando de Reinaldo Rueda. La cita en Santiago, entonces, será más que un simple consuelo: será la oportunidad de convertir una desilusión en un logro.

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia 2025

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. hora de Colombia

Estadio: Estadio Nacional de Santiago

Transmisión: Gol Caracol, app Ditu y DirecTV Sports

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador