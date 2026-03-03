Baluarte de Santa Fe en el mediocampo será operado y estará por fuera varias semanas

Ewil Murillo fue una de las figuras del compromiso por su gol tempranero y su compromiso defensivo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las alarmas se encendieron en Independiente Santa Fe tras conocerse el parte médico de uno de sus hombres más determinantes en el mediocampo y baluarte del título liguero en 2025. El club confirmó que Ewil Murillo deberá ser sometido a cirugía por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha, una noticia que golpea el proyecto deportivo del equipo capitalino en un momento clave de la temporada.

Durante la campaña en la que el conjunto cardenal levantó el trofeo de la Liga BetPlay 2025-I, el trabajo en la mitad del campo fue uno de los pilares del esquema diseñado por el uruguayo Jorge Bava y que ha continuado este año Pablo Repetto. El tridente integrado por Daniel Torres, Yilmar Velásquez y Murillo le dio equilibrio, recuperación y gol a un equipo que supo sostener ventajas y responder en instancias definitivas.

El mediocampista, nacido en Apartadó, firmó actuaciones decisivas en los cuadrangulares y quedó marcado en la memoria de la hinchada tras el doblete en el clásico frente a Millonarios, resultado que le aseguró al club su paso a la gran final. Además, abrió el marcador en la final de la Superliga 2026, que ganó el León 3-0 frente a Junior en El Campín.

El parte médico y los posibles tiempos

El comunicado oficial del club detalló que el jugador “presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha” y que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Sin embargo, no se precisó el grado de la afectación, lo que ha abierto la puerta a distintas proyecciones sobre el tiempo de incapacidad.

En términos médicos, si se trata de una meniscectomía parcial, el periodo de recuperación podría rondar las ocho semanas. En cambio, si el procedimiento implica una sutura meniscal con reparación, el regreso a competencia podría tardar entre tres y seis meses. Este último escenario dejaría al volante prácticamente por fuera del resto del semestre.

Liga y la Libertadores

El calendario del fútbol colombiano se ha comprimido por el inicio de la Copa del Mundo, lo que reduce las posibilidades de reintegro en el corto plazo. De confirmarse una recuperación prolongada, Murillo se perdería lo que resta de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay e incluso buena parte de unos eventuales cuadrangulares.

Además, la baja afectaría el estreno internacional del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo al que Santa Fe accederá como Colombia 1 tras haber sido campeón.

Las alternativas de Repetto

Pablo Repetto, trabaja con un sistema 4-3-3, en el que Murillo venía siendo pieza habitual. Las primeras opciones para ocupar su lugar serían Jhojan “Kanté” Torres o Kilian Toscano. Si el técnico decide modificar la estructura, también podría considerar el ingreso del argentino Nahuel Bustos o alguno de los refuerzos que llegaron en febrero: Jader Obrian, procedente del Austin FC, y Maximiliano Lovera, cedido desde Rosario Central.

Santa Fe contará con más de diez días para ajustar su planteamiento, ya que el duelo ante Deportes Tolima, previsto para el 6 de marzo, fue reprogramado por la participación del conjunto ibaguereño en fase previa de la Libertadores.

El próximo compromiso del Cardenal será frente a Alianza FC, el 14 de marzo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 8:30 p. m. El equipo bogotano llega con la urgencia de sumar, pues se ubica en la casilla 14 con diez puntos, lejos de los ocho primeros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador