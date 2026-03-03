Publicidad

Colombia tendrá nueva sede para las Eliminatorias del Mundial Femenino 2027

El equipo nacional enfrentará a Venezuela y Chile en casa y luego visitará a Argentina, en compromisos determinantes para mantenerse en zona de clasificación.

Juan Carlos Becerra
03 de marzo de 2026 - 08:14 p. m.
Foto: AFP - RODRIGO BUENDIA
La selección femenina de Colombia definió su sede para la próxima triple jornada de la Liga de Naciones y será el escenario vallecaucano el que marque el pulso de su camino hacia el Mundial. Mientras el equipo disputa la SheBelieves Cup en Estados Unidos, el foco principal está puesto en la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El combinado nacional atraviesa un momento competitivo sólido en el torneo. Suma dos victorias y un empate, resultados que lo tienen en la cuarta posición de la tabla con siete puntos. Además, ya cumplió con su jornada de descanso y, parcialmente, se ubica en zona de repechaje intercontinental.

El Pascual Guerrero vuelve para ser la sede

Tras su más reciente presentación como local en el Atanasio, la Federación decidió mover la sede. Después del debut en el Estadio Atanasio Girardot, el equipo regresará al Estadio Olímpico Pascual Guerrero, escenario que albergará dos compromisos determinantes.

La FCF confirmó que Cali recibirá los encuentros frente a Venezuela y Chile, rivales directos que actualmente se encuentran por encima en la clasificación. El organismo destacó que serán partidos “clave” dentro de la ruta eliminatoria y que el estadio se vestirá de gala para acompañar al seleccionado nacional los días 10 y 14 de abril.

La competencia corresponde a la Liga de Naciones Femenina, torneo que definirá los cupos sudamericanos a la cita orbital. El formato otorga a los dos primeros la clasificación de manera directa al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto deberán disputar un repechaje para intentar asegurar su presencia en Brasil.

El calendario de la triple fecha

El primero de los retos será contra Venezuela el viernes 10 de abril de 2026, a las 8:00 p.m., en Cali. Cuatro días después, el martes 14 de abril, también a las 8:00 p.m., Colombia volverá al Pascual para medirse a Chile.

Posteriormente, la delegación viajará a territorio argentino para cerrar la serie el sábado 18 de abril, cuando enfrente a la Albiceleste a las 6:00 p.m. en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Los tres compromisos representan un desafío directo frente a selecciones que están por encima en la tabla. De ahí la importancia de sumar en casa y aprovechar el impulso del público caleño.

Con siete unidades y aún con margen de crecimiento en el certamen, el equipo nacional buscará consolidarse en los puestos de clasificación y dar un golpe de autoridad antes de visitar Argentina.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Femenina de Conmebol

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

