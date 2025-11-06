Dan por hecho el nuevo técnico de Santa Fe: ¿quién sería?

El entrenador tiene un amplio recorrido en el fútbol colombiano e internacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe atraviesa un momento crítico en el cierre de la Liga BetPlay en el segundo semestre. Tras salir campeón en la primera mitad de año, el equipo cardenal no ha encontrado una regularidad en el torneo y ahora está al borde de la eliminación.

Jorge Bava, quien estuvo a cargo del equipo durante la coronación de la décima estrella del ‘León’, abandonó el equipo a mitad de torneo en este segundo semestre y en su reemplazo asumió Francisco López de manera interina. El entrenador dejó la dirección deportiva para hacerse cargo del primer equipo, como ya lo había hecho antes de la llegada de Bava en el primer semestre. En aquel periodo, López consiguió varios puntos que le permitieron retomar el rumbo y finalmente llegar a la siguiente fase con lo justo.

Sin embargo, ahora los resultados y el juego no han acompañado al equipo y la presión por traer a un nuevo técnico cada vez es mayor.

En las últimas horas, Pipe Sierra y otros periodistas especializados en fichajes aseguraron que el entrenador venezolano César Farías habría llegado a un acuerdo con Santa Fe para asumir de cara al próximo año, en el que el equipo cardenal disputará la Copa Libertadores.

Farías tiene una amplia experiencia en el fútbol colombiano. A lo largo de su carrera, ya dirigió a Águilas Doradas, Júnior y América.

Santa Fe revivió en la última fecha con un triunfo agónico en Barranquilla sobre el final contra Júnior. Actualmente, el equipo bogotano marcha noveno en la tabla de posiciones con 25 puntos, uno menos del octavo, que es Alianza.

En la próxima fecha, el cuadro cardenal tendrá su primera final de las dos que le quedan en su carrera por conseguir un cupo a los cuadrangulares. El domingo, a las 8:30 p.m. recibirá en El Campín a Deportivo Cali y cerrará la jornada.

