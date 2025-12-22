Daniel Torres dio impactante noticia para Santa Fe: ¿jugará la Libertadores? Anuncio oficial

Daniel Torres, uno de los capitanes de Santa Fe. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe confirmó una noticia clave para su proyecto deportivo de 2026, temporada en la que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará volver a pelear la Liga BetPlay.

El club bogotano hizo oficial la renovación de Daniel Torres, uno de sus referentes en el mediocampo, ratificando la base de un equipo que apunta a competir en el plano local e internacional.

El anuncio fue acompañado por un mensaje en redes sociales: “¡Dani! ✍️✨ Seis veces campeón con el León 🦁 y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir 😍”, publicó Independiente Santa Fe, antes de confirmar de manera directa que “𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 🇮🇩 renovó su contrato y estará con nosotros en la CONMEBOL Libertadores 2026”.

¡Dani! ✍️✨



Seis veces campeón con el León 🦁 y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir 😍



𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 🇮🇩 renovó su contrato y estará con nosotros en la @Libertadores 2026 🏆 pic.twitter.com/y5OJyfRPzl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 22, 2025

La continuidad del volante aparece como un movimiento estratégico en un año marcado por el regreso del León al máximo escenario continental.

Los retos de Santa Fe en 2026

El 2026 aparece como un año de alto voltaje para Independiente Santa Fe, que afrontará de manera simultánea tres frentes de exigencia: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El regreso al máximo torneo continental obliga a los cardenales a sostener regularidad y competitividad durante toda la temporada, con una nómina que debe reforzarse y un funcionamiento que permita responder tanto al calendario local como a la presión internacional.

Ese reto estará bajo la conducción de Pablo Repetto, quien asumió el proyecto desde inicios de diciembre y ya trabaja en la construcción de una identidad competitiva.

Con experiencia en torneos internacionales y procesos de largo aliento, el entrenador uruguayo tendrá la misión de consolidar un equipo sólido, capaz de pelear títulos en Colombia y de competir con personalidad en la Libertadores, uno de los grandes objetivos institucionales del León para la próxima temporada.

Hugo Rodallega, otro de los baluartes para Santa Fe en 2026

Además de Daniel Torres, otro de los grandes referentes de Independiente Santa Fe para el 2026 será Hugo Rodallega, capitán y símbolo del título reciente, quien habló con El Espectador sobre el desafío que viene.

“Hay un compromiso grande con Independiente Santa Fe. Tengo la misma ambición, las mismas ganas y el deseo de seguir dejando una gran huella en este club”, afirmó el goleador, consciente de que la vara quedó alta tras la décima estrella y de que el próximo año traerá Libertadores, Liga y Copa como escenarios para volver a competir al máximo nivel.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador