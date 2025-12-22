Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Daniel Torres dio impactante noticia para Santa Fe: ¿jugará la Libertadores? Anuncio oficial

El vovlante renovó con el león, movimiento clave de cara a un 2026 de importantes retos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de diciembre de 2025 - 02:24 p. m.
Daniel Torres, uno de los capitanes de Santa Fe.
Daniel Torres, uno de los capitanes de Santa Fe.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Independiente Santa Fe confirmó una noticia clave para su proyecto deportivo de 2026, temporada en la que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y buscará volver a pelear la Liga BetPlay.

El club bogotano hizo oficial la renovación de Daniel Torres, uno de sus referentes en el mediocampo, ratificando la base de un equipo que apunta a competir en el plano local e internacional.

Vínculos relacionados

Marruecos, gran favorito de la Copa Africana de Naciones que empezó: todo lo que debe saber
Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa cerraron con boche de oro su 2025 con Betis
La prensa mexicana le dio palo a James Rodríguez y su paso por el Club León

El anuncio fue acompañado por un mensaje en redes sociales: “¡Dani! ✍️✨ Seis veces campeón con el León 🦁 y una historia que aún tiene muchos capítulos por escribir 😍”, publicó Independiente Santa Fe, antes de confirmar de manera directa que “𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 🇮🇩 renovó su contrato y estará con nosotros en la CONMEBOL Libertadores 2026”.

La continuidad del volante aparece como un movimiento estratégico en un año marcado por el regreso del León al máximo escenario continental.

Los retos de Santa Fe en 2026

El 2026 aparece como un año de alto voltaje para Independiente Santa Fe, que afrontará de manera simultánea tres frentes de exigencia: la Liga BetPlay, la Copa BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El regreso al máximo torneo continental obliga a los cardenales a sostener regularidad y competitividad durante toda la temporada, con una nómina que debe reforzarse y un funcionamiento que permita responder tanto al calendario local como a la presión internacional.

Ese reto estará bajo la conducción de Pablo Repetto, quien asumió el proyecto desde inicios de diciembre y ya trabaja en la construcción de una identidad competitiva.

Con experiencia en torneos internacionales y procesos de largo aliento, el entrenador uruguayo tendrá la misión de consolidar un equipo sólido, capaz de pelear títulos en Colombia y de competir con personalidad en la Libertadores, uno de los grandes objetivos institucionales del León para la próxima temporada.

Hugo Rodallega, otro de los baluartes para Santa Fe en 2026

Además de Daniel Torres, otro de los grandes referentes de Independiente Santa Fe para el 2026 será Hugo Rodallega, capitán y símbolo del título reciente, quien habló con El Espectador sobre el desafío que viene.

Hay un compromiso grande con Independiente Santa Fe. Tengo la misma ambición, las mismas ganas y el deseo de seguir dejando una gran huella en este club”, afirmó el goleador, consciente de que la vara quedó alta tras la décima estrella y de que el próximo año traerá Libertadores, Liga y Copa como escenarios para volver a competir al máximo nivel.

Video Thumbnail

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Daniel Torres

Santa Fe

Independiente Santa Fe

Daniel Torres Independiente Santa Fe

Santa Fe 2026

Refuerzos Santa Fe

Fichajes Santa Fe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.