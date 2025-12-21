Logo El Espectador
Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa cerraron con boche de oro su 2025 con Betis

Los dos colombianos se mantuvieron los 90 minutos en el campo de juego y Hernández aportó a la goleada 4-0 sobre Getafe con una anotación y una asistencia.

Daniel Montoya Ardila
22 de diciembre de 2025 - 01:30 a. m.
Celebración del tercer gol del Real Betis en la victoria 4-0 sobre el Getafe CF en el estadio La Cartuja en Sevilla, España.
Foto: EFE - Julio Munoz
Juan Camilo “El Cucho” Hernández anotó este domingo 21 de diciembre de 2025 su noveno gol en lo que va de la temporada 2025/26. El delantero nacido en Pereira mantiene un buen ritmo goleador con el Real Betis, donde comparte vestuario con el colombiano Nelson Deossa.

Ambos se mantienen como titulares indiscutidos para el director técnico chileno Manuel Pellegrini. Un buen estado de forma que ilusiona a los dos jugadores Tricolor con estar dentro de los planes de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el más reciente partido del club español, válido por la fecha 17 del campeonato doméstico, el Betis goleó en condición de local al Getafe. Un resultado que le permite al equipo de Andalucía, Sevilla mantenerse en los puestos de clasificación a competiciones europeas.

Los primeros dos goles del encuentro vinieron por cuenta de Aitor Ruibal (minutos 16 y 49), mientras que el tercer festejo fue obra de Pablo Fornals, quien anotó el 3-0 en el marcador luego de una asistencia del Cucho Hernández, quien no se fue del cotejo sin celebrar por propio tanto.

Gol de Juan Camilo Hernández con el Betis

En el 60′, a media hora del final del partido, el Real Betis levantó un tiro libre desde la esquina derecha en busca de un cabeceador. Sin embargo, un rechazo de la defensa rival derivo en un rebote a la sombra del área que fue rematado con fuerza contra el arquero.

Este último permitió un rebote muy peligroso que Hernández no desaprovechó para convertir en el cuarto gol del encuentro. Un rendimiento que le deja a los aficionados del conjunto verde y blanco un buen sabor de boca con miras al próximo año.

Este fue el último cotejo del Real Betis en 2025. La escuadra sevillana volverá a la acción hasta el domingo 4 de enero de 2026 contra nada más y nada menos que el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Una prueba de carácter también para Nelson Deossa.

Partido de Nelson Deossa con el Betis

El mediocampista de Marmato Caldas, completa cuatro partidos consecutivos haciendo parte de los titulares del Betis. Precisamente en este último encuentro contra el Getafe, Deossa logró ganar cuatro duelos de cuatro posibles y tener una efectividad en el pase del 82%.

Números que hablan muy bien del colombiano; mucho más si se tiene en cuenta que esta es su primera experiencia en el fútbol europeo. Una oportunidad que se ganó gracias a su actuación en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 con Monterrey, llegando hasta octavos de final.

En conclusión, parece que los futbolistas en el exterior cada vez le ponen las cosas más difíciles al técnico de la selección de Colombia para hacer la próxima convocatoria. Último momento antes de revelar la lista de los 26 colombianos que viajarán al Mundial en busca de la primera Copa del Mundo para el país.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

