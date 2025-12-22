Marruecos, gran favorito de la Copa Africana de Naciones que empezó: todo lo que debe saber

Marruecos y Comoros, en el arranque de la Copa Africana de Naciones. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Marruecos, anfitrión y gran favorito, puso en marcha la Copa Africana de Naciones 2025 con una victoria 2-0 sobre Comoras en Rabat.

El resultado confirmó la candidatura al título, aunque el estreno fue más trabajado de lo previsto y dejó lecturas deportivas y de contexto que explican el pulso del torneo.

El partido se destrabó en el segundo tiempo. Brahim Díaz abrió el marcador al 55 y Ayoub El Kaabi sentenció al 74 tras un centro de Nayef Aguerd. Antes, el arquero comorense Yannick Pandor había sido figura, incluso atajando un penal a Soufiane Rahimi. Del otro lado, Yassine Bounou sostuvo al local al 59 ante un remate de Rafiki Saïd que pudo cambiar el guion.

La ausencia de Achraf Hakimi fue una de las notas del debut. El seleccionador Walid Regragui lo reservó por una molestia de tobillo y explicó que evaluarán su evolución en 48 horas. “Es el mejor jugador de África”, dijo el técnico, subrayando la cautela en un calendario exigente.

Así es la Copa Africana de Naciones 2025/2026

Con el triunfo, Marruecos lidera el Grupo A, que también integran Mali y Zambia. El arranque tuvo además una ceremonia inaugural en el Estadio Prince Moulay Abdellah: la lluvia deslució parte del acto, el saque de honor lo realizó Moulay El-Hassan, y el ambiente en las tribunas fue eléctrico.

El contexto explica la presión: para Marruecos, todo lo que no sea el título será leído como fracaso. Llega con un historial reciente que impone respeto —semifinalista del Mundial 2022, número uno de África en el ranking FIFA y una racha de 17 victorias consecutivas— y atraviesa una “época dorada” que incluye éxitos juveniles, crecimiento del fútbol femenino e invicto rumbo al Mundial 2026. La CAN también funciona como vitrina organizativa antes de coorganizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal.

En el mapa de candidatos, Senegal aparece como el rival deportivo más sólido, con figuras como Sadio Mané y Kalidou Koulibaly. Egipto, máximo campeón histórico, persigue un octavo título tras 15 años, mientras Costa de Marfil defiende la corona entre dudas y bajas.

Como es tradición, la CAN promete ser impredecible. Argelia, Nigeria y Camerún asoman como amenazas secundarias. Marruecos ya dio el primer paso; ahora deberá sostener la etiqueta de favorito en un torneo que no perdona.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador