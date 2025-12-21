Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

La prensa mexicana le dio palo a James Rodríguez y su paso por el Club León

El “10″ de la selección de Colombia recibió duras críticas de parte de la prensa deportiva en México señalándolo de: “dejar más dudas que certezas”.

22 de diciembre de 2025 - 12:05 a. m.
James Rodríguez durante un partido de la Liga MX entre León y Puebla el 8 de noviembre de 2025.
James Rodríguez durante un partido de la Liga MX entre León y Puebla el 8 de noviembre de 2025.
Foto: EFE - Luis Ramírez
“James Rodríguez es un 10 sin resultados colectivos. La etapa de James en el León no se tradujo en éxitos de equipo. Su ciclo dejó más preguntas que certezas sobre la conveniencia del proyecto“. Así se refirieron en Fox Sports MX, un programa de opinión deportiva en México, al capitán de la selección de Colombia y su fugaz paso por el Club León de la liga mexicana de fútbol de donde salió recientemente.

Aun así, en el país norteamericano fueron condescendientes con los resultados colectivos generales finales del cucuteño, pues a pesar de haber jugado 34 partidos oficiales con León, anotar cinco goles y dar 10 asistencias, el grupo humano no estuvo a su altura y esos números terminaron siendo: “cifras respetables que chocaron contra un contexto adverso”, sentenciaron en el programa de televisión.

Adicionalmente, la descalificación del equipo del Mundial de Clubes de la FIFA Estados Unidos 2025, mermaron la visibilidad del fútbol de James Rodríguez y las posibilidades del conjunto de seguir reteniendo al futbolista colombiano y su costoso salario anual. A pesar de participar en un gol cada dos partidos, James y León nunca estuvieron realmente cerca del título liguero y menos de uno internacional.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el Club León?

James Rodríguez fue anunciado el 13 de enero de 2025 como nuevo jugador del León de México. El futbolista colombiano llegó procedente del Rayo Vallecano a donde arribó luego de ser el mejor de la Copa América Estados Unidos 2024 y jugar la final frente a Argentina.

En tierras aztecas, el ex Real Madrid tuvo un comienzo muy bueno, manteniendo al equipo del estado de Guanajuato en el primer lugar de la tabla durante la primera mitad del campeonato. Sin embargo, un mal cierre de temporada regular fue el abrebocas de una historia que no terminó bien.

El Club León cayó eliminado en la primera ronda de la liguilla contra Cruz Azul por un global de 5-3, lo que cortó de tajo las esperanzas del crack Tricolor de volver a salir campeón a nivel de clubes. Y lejos de mejorar, el torneo clausura de este año fue mucho peor para León.

El equipo mexicano no pudo ni siquiera clasificarse al Play-in de la liguilla y ocupó el puesto 17 de la tabla de posiciones. Todo lo anterior, y la ausencia del conjunto en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 desencantaron a James del proyecto deportivo del Club León.

