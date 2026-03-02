Publicidad

Santa Fe convierte la pasión en beneficios: lanzan nueva Tarjeta de Crédito para los hinchas

AV Villas, Mastercard y el club cardenal presentaron una tarjeta pensada para acompañar al león dentro y fuera de la cancha.

Diego Alejandro Daza Gómez
03 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
De izquierda a derecha: Federico Martínez, presidente de Mastercard Colombia; Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.
Foto: Archivo fotogr
La pasión por Independiente Santa Fe suma un nuevo aliado. AV Villas, Mastercard e Independiente Santa Fe lanzaron oficialmente la Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas, un producto financiero diseñado especialmente para los hinchas del primer campeón del fútbol profesional colombiano.

La tarjeta nace como un símbolo de identidad y orgullo para una hinchada que ha acompañado al león de generación en generación.

“Queremos que el hincha sienta que esta tarjeta es más que un medio de pago. Es un símbolo que lo identifica como parte de la generación de un equipo Supercampeón y, además, con beneficios para su economía personal”, afirmó Gerardo Hernández, presidente de AV Villas.

Entre los principales beneficios se destacan la compra de abonos sin intereses para seguir al equipo durante toda la temporada, 5 % de cashback en la Tienda Cardenal, acceso a experiencias Aval y acumulación de puntos en el programa tuplús, redimibles en dinero, artículos y otros beneficios.

Desde el club, la alianza también se entiende como una apuesta estratégica para fortalecer la asistencia al estadio. “Queremos y necesitamos que nuestra afición nos acompañe de manera masiva en cada partido de la Liga y la Copa Libertadores”, señaló Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, destacando además los beneficios para adquirir el Abono Libertador.

Por su parte, Mastercard resaltó el valor de conectar la pasión del hincha con experiencias cotidianas. La Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas ya puede solicitarse de manera 100 % digital en la web de AV Villas o en cualquiera de sus oficinas en el país, convirtiendo el sentimiento cardenal en oportunidades reales.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

