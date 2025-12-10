¿Dónde están hoy los referentes de Santa Fe en la Copa Sudamericana 2015?

Además, ese mismo año, en 2015, Santa Fe ganaría el título más importante de su historia: La Copa Sudamericana. El histórico 11 de esa noche: Los campeones de América: Yulián Anchico, Róbinson Zapata, Baldomero Perlaza, Daniel Angulo, Yerry Mina, Francisco "Pacho" Meza, Luis Manuel Seijas, Wilson Morelo, Juan Daniel Roa, Leyvin Balanta y Yeison Gordillo. Foto: Crédito: Archivo El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe levantó en 2015 la primera Copa Sudamericana para un club colombiano, una gesta que marcó a una generación de jugadores y consolidó el prestigio internacional del cuadro cardenal. Diez años después, el fútbol y la vida han dado muchas vueltas para varios de ellos.

Con el paso del tiempo, algunos de los protagonistas de aquella campaña ya colgaron los guayos y tomaron nuevos rumbos, mientras otros se mantienen en competencia.

El arquitecto de ese título fue el uruguayo Gerardo Pelusso, quien dejó una huella profunda por su solidez defensiva. Tras la conquista continental dirigió durante un par de meses en Catar y regresó al país para tomar las riendas del Deportivo Cali, el que sería su último equipo como técnico.

Los porteros de la Sudamericana

Entre los porteros no queda ninguno en activo. El más recordado es Róbinson Zapata, figura en la final ante Huracán. “Rufay” se retiró en 2020 tras una extensa trayectoria y hoy trabaja como preparador de arqueros del onceno cardenal, llevando su experiencia a nuevas generaciones de porteros felinos.

Su suplente en aquella campaña, Leandro Castellanos, también cerró su ciclo profesional. El guardameta colgó los guantes a finales de 2022 y un año más tarde se lanzó al Concejo de Bogotá por el Partido Verde. Tras obtener un escaño, hoy ejerce como parte de la rama legislativa de la capital.

Su compañero en la zaga de 2015 era Francisco Meza. Tras brillar en Santa Fe dio el salto al balompié mexicano, una etapa que duró seis temporadas. En 2022 regresó al cuadro cardenal y desde entonces pasó por varios clubes colombianos, siendo Llaneros su destino más reciente.

Entre las alternativas defensivas figuraban Héctor Urrego y Yair Arrechea. Urrego viene de quedar libre tras el descenso de Unión Magdalena, a la espera de definir su futuro. Arrechea, en cambio, cerró su carrera hace varios años, pues disputó su último partido profesional en 2017.

El más vigente de todos

En defensa, el más vigente es Yerry Mina. Desde que salió de Santa Fe acumuló pasos por Brasil, España, Inglaterra e Italia. Se consolidó en la selección de Colombia y milita actualmente en el Cagliari, donde ha recuperado continuidad en la élite europea.

La banda izquierda estaba a cargo de Leyvin Balanta. Tras dejar Santa Fe jugó en Tolima y también en Once Caldas, antes de emprender un camino internacional que lo llevó al fútbol boliviano. Hoy sigue activo en El Salvador. Su suplente era Ricardo Villarraga, inactivo desde 2018 tras una breve experiencia en Eslovaquia.

Por derecha, el titular era Sergio Otálvaro. Tras su etapa cardenal compitió en Uruguay y luego en Paraguay, país en el que se radicó. Después del retiro pasó al terreno dirigencial y hoy se desempeña como director deportivo del Sportivo Luqueño, de la primera división guaraní.

El mediocampo cardenal

En el mediocampo, uno de los pilares era Yeison Gordillo, hoy jugador del Deportivo Cali. Tras su salida del club pasó por San Lorenzo y Vélez en Argentina. Su garra y capacidad de equilibrio fueron fundamentales para el Santa Fe campeón.

En esa zona también estuvo Baldomero Perlaza, todavía vigente en el fútbol colombiano. El volante fue convocado por Reinaldo Rueda a la Copa América 2021 y hoy es pieza clave del Independiente Medellín. Otro mediocampista importante fue Yulián Anchico, quien se retiró en 2022 vistiendo por última vez la camiseta cardenal.

Entre los bogotanos que fueron figuras de ese plantel se encontraban Juan Daniel Roa y Sebastián Salazar. Roa, uno de los canteranos más queridos, se retiró en 2021 por problemas de cadera. Salazar, más joven, continúa en actividad y disputó la última Liga BetPlay con Boyacá Chicó, donde sigue sumando minutos como volante mixto.

El gran capitán, Omar Pérez, permaneció en Santa Fe hasta 2017. Luego tuvo un breve paso por Patriotas en 2018 antes de regresar al rojo bogotano para despedirse en 2019. Su nombre está ligado para siempre a la época más gloriosa del club en torneos internacionales. En el presente es propietario de un restaurante y tiene una academia juvenil a su nombre.

Luis Manuel Seijas también dejó su huella. Tras volver de Brasil, en 2021 fichó por Phoenix Rising del ascenso estadounidense, donde jugó año y medio antes de retirarse. El venezolano se radicó en Norteamérica, donde sigue ligado al fútbol.

El ataque del león

Por las bandas, una de las alternativas ofensivas era Luis Quiñones, quien continúa en México. Allí ha construido una carrera de casi una década pasando por clubes competitivos y manteniéndose vigente en la Liga MX. Actualmente juega para Pachuca.

Miguel Borja, suplente habitual, vivió un ascenso meteórico después de esa Sudamericana. Fue figura con Cortuluá y Atlético Nacional, además de mundialista en Rusia 2018. Defendió la camiseta de Colombia en las Copas América 2021 y 2024. Hoy viene de quedar libre tras su salida de River Plate y evalúa nuevas opciones.

La principal arma ofensiva del equipo campeón fue Wilson Morelo. Después de sus pasos por México y Argentina regresó a Santa Fe, donde mantuvo regularidad hasta mediados de 2023. Ahora juega con Águilas Doradas, club en el que aporta su experiencia.

El ecuatoriano Daniel Angulo, quien solo estuvo ese semestre en Bogotá, cerró su carrera a finales de 2023 tras un recorrido por varios clubes de su país. Darío Rodríguez, canterano cardenal, sigue activo como delantero del Inter de Palmira.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador