Eduardo Méndez fue tajante y se refirió a la situación actual del estadio El Campín

En medio de la polémica por el estado del césped del estadio El Campín y la gran cantidad de eventos no deportivos, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se pronunció con contundencia sobre las condiciones en las que el club cardenal arrienda el escenario capitalino.

Méndez apuntó directamente a la falta de control por parte de las autoridades locales frente al uso del estadio. “Quien debe obligar y está obligado para que el fútbol sea respetado en Bogotá está en manos de la autoridad local. La misma tiene que controlar la cantidad de actividades del espectáculo para que haya prioridad sobre las deportivas. El IDRD tiene que tener la autoridad para asegurar que se priorice el fútbol. Ha faltado control”, aseguró Méndez en una entrevista.

El dirigente también se refirió a los altos costos que asume Santa Fe por jugar en El Campín, cifras que, según él, no guardan relación con las condiciones actuales del estadio. “Estamos pagando un arriendo muy alto: 12,48% y 663 boletas que nos obligan a entregarles por partido. Estamos pagando mucha plata; súmele impuestos, súmele logística. De esas boletas regaladas que tenemos que darles, ellos miran cómo las reparten para sus invitados”, explicó.

En esa misma línea, Méndez recordó el propósito original del estadio y cuestionó el modelo actual de explotación. “Yo hacía unas cuentas: tan así fue que se creó el estadio para el desarrollo del fútbol y la voluntad de quien entregó los terrenos. Entre Santa Fe y Millonarios utilizamos el estadio unas 60 o 70 veces en todo el año. Vamos a parar dos meses por el Mundial. Además de las otras actividades para los que alquilan El Campín, tiene un beneficio económico grande para la APP”, afirmó.

Otro punto sensible fue la reprogramación de partidos, que también tiene un impacto directo en la asistencia y en los ingresos. “La reprogramación del partido contra Nacional afecta nuestra economía, porque ya estaba programado para un sábado a las 6:30 de la tarde. Ahora nos vemos perjudicados porque dicho partido se reprogramará un miércoles o martes a las 8:30 de la noche, donde la gente no podrá ir”, señaló.

“Nos hemos visto obligados a jugar partidos a tres cuartos de estadio, con tarima en sur. Espero que haya mano dura por parte del IDRD, quienes han manifestado su ayuda para que se priorice el fútbol. Concejales han llamado a brindar su ayuda para que El Campín sea considerado como patrimonio histórico de Bogotá. Millonarios y Santa Fe nos ofrecemos para mantenerlo”, añadió, abriendo la puerta a una posible participación directa de los clubes en el cuidado del escenario.

¿Cuáles serán los próximos fichajes de Independiente Santa Fe?

En cuanto al frente deportivo, Méndez confirmó movimientos importantes, aunque condicionados al respaldo de la hinchada. “Mañana (sábado 7 de feberero) vamos a lanzar el plan de abonos de Libertadores. Vamos a esperar la reacción de la gente con esta venta. El central ya está negociado, pero debemos esperar la reacción de la gente para asegurar esos futuros ingresos”, explicó.

“Esperamos la respuesta de la gente, porque vamos a hacer la inversión de un gran jugador que viene de la MLS. Brayan Ceballos está negociado para llegar, pero estamos finiquitando el tema económico; esperamos la respuesta de nuestra gente”, concluyó Méndez.

