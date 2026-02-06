“Gracias por representar a nuestra Colombia”: Luis Díaz a Christian González

Christian González, número 0 de los New England Patriots, celebrando su interceptación en defensa para asegurar el pase de su equipo al Super Bowl 2026. Foto: Getty Images via AFP - MATTHEW STOCKMAN

Christian González es el deportista colombiano del momento. Con apenas 22 años, el esquinero de raíces colombianas hará parte de la 60.ª edición del Super Bowl, cuando este domingo 8 de febrero dispute el partido más importante de la NFL con los New England Patriots de Massachusetts, en un duelo programado para las 6:30 p. m. contra Seattle Seahawks.

En la previa del evento, González recibió un mensaje especial desde el fútbol. Luis Díaz, figura de la selección de Colombia, le envió un saludo de apoyo a través de un video, en el que aparece posando con la camiseta de los New England Patriots.

“Mucha suerte a mi hermano colombiano Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo pronto. Un abrazo”, expresó el delantero colombiano. Por su parte, González, visiblemente emocionado al ver el mensaje, respondió en inglés: “Increíble. Esto es genial. Lo aprecio mucho”, dijo el jugador de los Patriots, destacando el gesto del futbolista guajiro.

De esta manera, dos referentes colombianos en disciplinas distintas se unen en la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, con Christian González listo para hacer historia en el Super Bowl y llevar la bandera de Colombia a lo más alto del fútbol americano.

Super Bowl LX: historia, presente y un colombiano en el centro de la escena

Este domingo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentarán por el título de la NFL en la edición número 60 del evento. El partido arrancará a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse por ESPN Latinoamérica y Disney+, en un duelo que revive una rivalidad marcada por recuerdos imborrables en este siglo.

Para los Patriots, este Super Bowl representa el regreso a la élite sin Tom Brady ni Bill Belichick. En medio de un proceso de reconstrucción que parecía largo y doloroso, el equipo encontró un nuevo rumbo con Mike Vrabel en el banquillo y Drake Maye como mariscal de campo. Con una defensa histórica —la mejor en puntos permitidos en una postemporada— y un récord imponente, New England llega apoyado más en su solidez defensiva que en su producción ofensiva, una fórmula poco habitual pero efectiva.

Del otro lado aparece Seattle, quizá el equipo más completo de la NFL. En su cuarta aparición en el Super Bowl, los Seahawks buscan su segundo título con un proyecto renovado bajo la dirección de Mike Macdonald. Su equilibrio entre defensa, ataque y equipos especiales los ha convertido en un rival temible, mientras Sam Darnold vive una inesperada segunda oportunidad en su carrera, con la misión de resistir la presión defensiva de los Patriots y aprovechar el talento de su cuerpo de receptores.

En medio de ese escenario emerge Christian González como símbolo y orgullo colombiano. El esquinero de raíces cafeteras será una pieza clave en el plan defensivo de New England, con la probable misión de frenar a Jaxon Smith-Njigba, uno de los receptores más dominantes de la temporada. Más allá de las tácticas y los nombres históricos, el Super Bowl LX también se jugará en esos duelos individuales, donde González puede inclinar la balanza y seguir escribiendo su propia historia en el evento más grande del fútbol americano.

