Deportes
Fútbol Mundial

Luis Javier Suárez lesionó de gravedad a un futbolista: video

La desafortunada jugada se dio en los últimos minutos de los cuartos de final de la Copa de Portugal.

06 de febrero de 2026 - 12:53 p. m.
Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA
No todo fue color de rosa para Luis Javier Suárez en la victoria de Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Copa de Portugal. Aunque el equipo del colombiano logró imponerse 3-2 contra AVS y sellar su clasificación, el delantero terminó siendo protagonista por una desafortunada acción que dejó gravemente lesionado a un rival sobre el cierre del encuentro.

La jugada ocurrió al minuto 90+6, cuando el marcador estaba igualado 2-2. Suárez disputó un balón dividido tras un centro desde la banda derecha que controló en el borde del área. En el momento en que intentó rematar al arco, el atacante francés Antoine Baroan se barrió para interceptar la acción, lo que derivó en el grave accidente.

Sin que el colombiano pudiera anticiparlo, el francés terminó recibiendo un fuerte impacto en su pierna izquierda. El choque provocó que la extremidad se doblara de manera aparatosa y después se confirmó la fractura de tibia y peroné.

De inmediato, el cuerpo médico ingresó al terreno de juego para atender al futbolista de AVS. Luego de la jugada, el delantero colombiano logró reincorporarse sin presentar una lesión aparente, pero al notar la gravedad de lo ocurrido se tomó la cabeza y tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros y rivales en el campo.

El partido duró unos minutos en pausa, pero tras la reanudación del encuentro, Sporting de Lisboa encontró el gol de la victoria en el tiempo extra. Geny Catamo, al minuto 117, fue el encargado de marcar el tanto definitivo que le dio la clasificación al conjunto lisboeta a la siguiente ronda del certamen.

Con este resultado, Sporting de Lisboa avanzó a las semifinales de la Copa de Portugal, instancia en la que se medirá contra Porto, equipo que viene de eliminar en cuartos de final al Benfica del colombiano Richard Ríos.

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

