Eduardo Méndez se refirió al presunto acuerdo entre Jorge Bava y Cerro Porteño

Santa Fe atraviesa días de rumores. En los medios ha tomado fuerza la versión que indica que Jorge Bava, el entrenador uruguayo que lideró al equipo en la conquista de su décima estrella, tendría todo listo para firmar con Cerro Porteño de Paraguay.

Desde la directiva cardenal han querido cortar de raíz cualquier versión sobre la inminente salida de su estratega. Eduardo Méndez, presidente del club cardenal, negó este martes en conferencia de prensa que exista un acuerdo entre Bava y el club paraguayo.

“A raíz de alguna noticia que salió el día de ayer en horas de la tarde, en donde dan por un hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, nosotros inmediatamente hicimos un comunicado muy sencillo, en donde simplemente acotábamos que el técnico tiene un contrato hasta el mes de diciembre”, explicó Méndez en rueda de prensa.

El técnico uruguayo viajó junto al plantel rumbo a Medellín para enfrentar este miércoles la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. “No hay, de parte de él, ningún acuerdo firmado, tal como lo han expresado la mayoría de la gente”, insistió el directivo santafereño.

Méndez añadió que la institución ya trabaja junto al actual cuerpo técnico en la planeación del primer semestre de 2026, que incluirá la participación en la Copa Libertadores. Sin embargo, según el comunicado del lunes: la continuidad del entrenador dependerá de los resultados de este semestre.

El presidente sí reconoció la existencia de un contacto formal desde Paraguay. “Es cierto que a él le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero él le ha manifestado al club que su prioridad es Santa Fe y que iba a hablar conmigo”.

La principal conclusión que se puede sacar sobre la rueda de prensa solicitada por Méndez es que el futuro de Bava en la institución sigue siendo incierto. Los próximos días serán claves para saber si, tan solo después de cinco meses en el cargo, el uruguayo tomará rumbo a Paraguay.

“Esa oferta llegó el día de ayer [lunes] y, por lo tanto, por el requerimiento que se hizo, nos reunimos hoy [con Bava], desde temprana hora, en estas oficinas, y ya acordamos que nos vamos a sentar, vamos a analizar la oferta que le hicieron y miraremos cuál será el futuro de él”, concluyó.

