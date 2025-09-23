Colombia ya conoce a su próximo rival en la Copa Davis

Nicolás Mejía, raqueta uno de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó este martes los cruces de los play-offs de la Copa Davis 2026, en los que Colombia se medirá como visitante frente a Marruecos en la serie correspondiente al Grupo Mundial I. El duelo se disputará en febrero próximo.

El equipo de Colombia, que cuenta con el apoyo de Colsanitas, viene de caer 3-1 ante Eslovaquia en su más reciente participación, tendrá la oportunidad de buscar un nuevo impulso en el camino hacia la élite de la Davis.

En esa serie, el conjunto nacional con Alejandro Falla como capitán. Nicolás Mejía y Adriá Soriano compitieron en la modalidad de sencillos, mientras que Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez lo hicieron como dobles. Miguel Tobón Jr. también hizo parte de la convocatoria.

El sorteo realizado en Londres dejó definidos los emparejamientos para las 26 llaves, con 52 naciones involucradas. Los ganadores del Grupo Mundial I asegurarán un lugar en las eliminatorias de septiembre, donde se cruzarán con las selecciones que pierdan en la primera ronda de los Qualifiers 2026.

Marruecos, que será el anfitrión de la serie, llega con un equipo sin grandes nombres en el circuito ATP. Sus principales cartas son Taha Baadi, Reda Bennani y Elliot Benchetrit, ninguno de ellos ubicado dentro del top 500 del ranking mundial.

Esa condición hace que Colombia parta como favorita en la llave. El historial reciente del tenis tricolor en la Davis muestra un equipo en transición. Es una oportunidad clara para recuperar confianza y afianzar un nuevo ciclo generacional.

