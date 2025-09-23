Carlos Daniel Serrano le da a Colombia su primer oro en el Mundial de Paranatación

Escucha este artículo
Colombia celebró este martes su primera medalla de oro en el Mundial de Paranatación de Singapur 2025 gracias a la brillante actuación de Carlos Daniel Serrano. El santandereano se impuso en los 100 metros pecho S7 con un tiempo de 01:16,02.
“Nuevamente campeón mundial después de estos 9 meses de lesión, en mi prueba, los 100 metros pecho y con un esfuerzo gigante (...) Hoy más que nunca, qué orgullo ser colombiano”, escribió Serrano, de 27 años, en sus redes sociales.
El santandereano, referente nacional del deporte adaptado, además de más de una decena de preseas en campeonatos mundiales acumula en su carrera dos oros, cuatro platas y cuatro bronces en Juegos Paralímpicos.
El triunfo tiene un sabor especial, pues a inicios de año su futuro deportivo llegó a estar en riesgo. “Nunca me han gustado los no. En enero me dijeron que quizá no volvería a nadar, hoy, llego a mi decimotercera medalla de oro en mundiales, en solo seis participaciones”, añadió el nadador.
En la misma jornada, Nelson Crispín volvió a subirse al podio tras ganar el bronce en los 200 metros combinado SM6 con un tiempo de 02:41,12. Con este resultado, Colombia suma hasta ahora una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en Singapur.
Este miércoles continuará la participación nacional con David Rendón en los 400 metros libre S6 y Sara Vargas en los 100 metros espalda S7, pruebas en las que la delegación colombiana tiene el objetivo de aumentar su cosecha de metales.
