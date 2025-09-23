No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Carlos Daniel Serrano le da a Colombia su primer oro en el Mundial de Paranatación

El nadador santandereano se impuso en los 100 metros pecho S7. La delegación nacional acumula una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en Singapur.

Daniel Bello
23 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Diagnosticado con acondroplasia, una enfermedad ósea que es ocasionada por una alteración genética y que es la causa del 90 % de los casos de enanismo en el mundo, Carlos Daniel Serrano creció con el sueño de ser un gran atleta. Escogió la natación, aunque le daba miedo el agua. Sin embargo, superó sus temores y se sobrepuso a todas las condiciones para llegar a ser el deportista más ganador en la historia de Colombia.
Foto: Getty Images
Colombia celebró este martes su primera medalla de oro en el Mundial de Paranatación de Singapur 2025 gracias a la brillante actuación de Carlos Daniel Serrano. El santandereano se impuso en los 100 metros pecho S7 con un tiempo de 01:16,02.

“Nuevamente campeón mundial después de estos 9 meses de lesión, en mi prueba, los 100 metros pecho y con un esfuerzo gigante (...) Hoy más que nunca, qué orgullo ser colombiano”, escribió Serrano, de 27 años, en sus redes sociales.

El santandereano, referente nacional del deporte adaptado, además de más de una decena de preseas en campeonatos mundiales acumula en su carrera dos oros, cuatro platas y cuatro bronces en Juegos Paralímpicos.

El triunfo tiene un sabor especial, pues a inicios de año su futuro deportivo llegó a estar en riesgo. “Nunca me han gustado los no. En enero me dijeron que quizá no volvería a nadar, hoy, llego a mi decimotercera medalla de oro en mundiales, en solo seis participaciones”, añadió el nadador.

En la misma jornada, Nelson Crispín volvió a subirse al podio tras ganar el bronce en los 200 metros combinado SM6 con un tiempo de 02:41,12. Con este resultado, Colombia suma hasta ahora una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en Singapur.

Este miércoles continuará la participación nacional con David Rendón en los 400 metros libre S6 y Sara Vargas en los 100 metros espalda S7, pruebas en las que la delegación colombiana tiene el objetivo de aumentar su cosecha de metales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Carlos Daniel Serrano

Mundial de Paranatación

Nelson Crispín

Sara Vargas

Para natación

Singapur

Comité Paralímpico Colombiano

 

