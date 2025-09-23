Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado en Argentina

Escucha este artículo
El director técnico argentino Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, fue ingresado este lunes en una clínica de Buenos Aires por un cuadro de deshidratación, y se espera que atraviese algunas jornadas bajo supervisión médica en las que se practique varios estudios.
El director técnico del ‘Xeneize’, de 69 años, fue internado en la clínica Fleni de la ciudad de Buenos Aires, y su estado de salud enciende la preocupación en el ámbito del fútbol local, ya que atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga.
Los médicos decidieron administrarle suero al detectar signos de debilidad, según confirmaron fuentes cercanas al club. Sin embargo, tras permanecer en el centro de salud durante varias horas por precaución, luego de mostrar signos de debilidad, el experimentado entrenador recibió el alta el mismo día.
Russo, quien fue campeón del fútbol colombiano con Millonarios el mismo año que le detectaron la enfermedad, permaneció hace dos semanas bajo observación en el mismo establecimiento durante cinco días para recuperarse de una infección urinaria.
El domingo estuvo presente en el partido en el que su equipo empató 2-2 como local ante Central Córdoba por el torneo local y perdió una buena chance de trepar a la cima de la zona A, en la que suma 14 puntos tras 9 partidos jugados.
El estratega permaneció todo el partido sentado en el banco de suplentes y se vio cansado, a pesar de que durante la semana condujo los entrenamientos de Boca con normalidad y el fin de semana anterior estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 como visitante en la cancha de Rosario Central.
Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, dos de sus asistentes más cercanos, estarán a cargo de los entrenamientos del plantel durante el tiempo que Russo esté fuera. Hasta el momento el club no ha dado más detalles sobre su salud.
El actual es el tercer período de ‘Miguelo’ en Boca. Su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga y una Copa de la Liga Profesional.
De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.
Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.
Como jugador, Russo se desempeñó en el puesto de mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó 11 goles entre 1975 y 1989, mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.
