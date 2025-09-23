Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado en Argentina

Miguel Ángel Russo está en su tercera etapa al frente de Boca Juniors. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El director técnico argentino Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, fue ingresado este lunes en una clínica de Buenos Aires por un cuadro de deshidratación, y se espera que atraviese algunas jornadas bajo supervisión médica en las que se practique varios estudios.

El director técnico del ‘Xeneize’, de 69 años, fue internado en la clínica Fleni de la ciudad de Buenos Aires, y su estado de salud enciende la preocupación en el ámbito del fútbol local, ya que atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga.

Los médicos decidieron administrarle suero al detectar signos de debilidad, según confirmaron fuentes cercanas al club. Sin embargo, tras permanecer en el centro de salud durante varias horas por precaución, luego de mostrar signos de debilidad, el experimentado entrenador recibió el alta el mismo día.