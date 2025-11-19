EN VIVO: Bucaramanga y Santa Fe empatan en los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Harold Santiago Mosquera (der.) ha sido la figura de Santa Fe en las últimas fechas. Foto: Óscar Pérez

Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se enfrentan en un duelo que revive la final del primer semestre de 2024 y que tendrá a un campeón vigente en el campo. El León, defensor del título y en busca de su estrella 11, inicia su cuadrangular en el estadio Américo Montanini. En el grupo B, Tolima lidera tras vencer a Fortaleza CEIF con gol de Adrián Parra.

El leopardo quiere empezar las semifinales del fútbol olombiano con el pie derecho, respaldado por una sólida primera fase de 37 puntos y una plantilla fuerte en casa. Santa Fe que clasificó en la última fecha tras una campaña irregular, busca mejorar respecto al todos contra todos y repetir la fórmula que lo llevó al título hace unos cuantos meses.

Minuto a minuto de Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe:

⏱️1′ | BUC🟡🟢0️⃣-0️⃣🔴⚪SFE: Luis Delgado hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Américo Montanini. La primera posesión de pelota fue para el dueño de casa.

El humo de las bengalas, de color amarillo y verde, retrasó el arranque del partido entre Bucaramanga y Santa Fe. Hay un buen marco de público en el América Montanini, que no se ha llenado.

Dos equipos en gran momento cerrarán la primera fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Bucaramanga le apuesta a un esquema más defensivo, mientras que Santa Fe preferirá esperar y dejar sin espacios a su rival de acuerdo con el dibujo táctico.

Tolima lidera el Grupo B tras vencer 1-0 a Fortaleza CEIF en el arranque de los cuadrangulares semifinales. Un solitario gol de Adrián Parra le dio la victoria al equipo dirigido por Lucas González en el Metropolitano de Techo.

El vallecaucano Luis Delgado fue designado para dirigir el partido entre Bucaramanga y Santa Fe. El caldense Jhon Gallego y el atlanticense Roberto Padilla serán sus asistentes. Luis Picón, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Bucaramanga recibió a Santa Fe por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. En esa ocasión la victoria fue para los leopardos, quienes se impusieron 2-1 con dos goles de Luciano Pons. Omar Fernández -ausente hoy por lesión- marcó para los cardenales.

Leonel Álvarez dispuso de un 4-2-3-1 para enfrentar a Santa Fe. Las creatividad correrá por cuenta de Fabián Sambueza. El tridente ofensivo del leopardo está compuesto por Kevin Londoño, Luciano Pons y Fáber Gil.

Francisco “Pacho” López le apostó a una nómina defensiva, con tres centrales (Olivera, Moreno y Sosa) y tres volantes de marca (D. Torres, J. Torres y Velásquez). Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega integran el ataque cardenal.

