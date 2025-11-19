Estos son los tenistas confirmados que jugarán en el Challenger de Bogotá 2025

Tenista Colombiano en el partido ante Chris Rodesch de Luxemburgo, por el primer punto del Grupo I Mundial de la Copa Davis, realizado en el Club Bellavista Colsubsidio, Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Challenger Seguros del Estado 2025 dio a conocer los nombres de los principales tenistas que competirán en Bogotá entre el 23 y el 30 de noviembre. El certamen, perteneciente al ATP Challenger Tour, congrega jugadores nacionales e internacionales en la lucha por puntos claves dentro del ranking mundial.

El torneo se llevará a cabo en el Club Los Lagartos (noroccidente de la capital colombiana). El cuadro principal contará con 21 jugadores de ingreso directo, tres wild cards, seis clasificados provenientes de la Qualy programada para este fin de semana, más dos posibles exenciones especiales.

Entre los participantes, el jugador con mejor ranking será el argentino Juan Pablo Ficovich, número 164 del mundo. El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, ubicado en la casilla 202, y el colombiano Nicolás Mejía, puesto 204, completan el podio de los tenistas mejor posicionados en la clasificación que actuarán en Bogotá.

Mejía, integrante del equipo nacional de Copa Davis, llega con amplio recorrido en la capital colombiana, ciudad en la que nació y desarrolló buena parte de su carrera deportiva. El tenista buscará aprovechar la altura y las condiciones locales para aspirar al título.

El torneo contará con representantes de más de quince países, con Argentina como la delegación más nutrida. El certamen entregará puntos valiosos para el ranking ATP y una bolsa total de 100.000 dólares en premios. Para varios competidores será una oportunidad clave de ascenso en la gira sudamericana del Challenger Tour.

“El Challenger Seguros del Estado 2025 consolida a Bogotá como una plaza clave para el desarrollo del tenis profesional en las Américas. Este evento representa una oportunidad para que los mejores talentos nacionales compitan de tú a tú con jugadores internacionales”, afirmó Manuel Maté, director del torneo.

El evento cerrará la temporada del circuito ATP en Colombia y también contará con alternos como Maxwell McKennon, Alex Martínez, Sebastián Gima, Paulo Andre Saraiva Dos Santos, Cannon Kingsley, Miguel Tobón e Ignacio Monzón, quienes podrían ingresar en caso de retiros de última hora.

Estos son los tenistas confirmados para el Challenger Seguros del Estado 2025:

Juan Pablo Ficovich — 164 — Argentina

Rodrigo Pacheco Méndez — 202 — México

Nicolás Mejía — 208 — Colombia

Dmitry Popko — 225 — Kazajistán

Santiago Rodríguez Taverna — 240 — Argentina

Murkel Dellien — 265 — Bolivia

Garrett Johns — 285 — Estados Unidos

Juan Pablo Varillas — 330 — Perú

Gustavo Heide — 341 — Brasil

Hernán Casanova — 354 — Argentina

Guido Iván Justo — 369 — Argentina

Juan Bautista Torres — 381 — Argentina

Facundo Mena — 403 — Argentina

David Jorda Sanchis — 419 — España

Pedro Sakamoto — 418 — Brasil

Lorenzo Joaquín Rodríguez — 430 — Argentina

Luciano Emanuel Ambrogi — 450 — Argentina

Dan Martin — 451 — Canadá

Mateus Alves — 446 — Brasil

Alex Hernández — 415 — México

Stefan Kozlov — 471 — Estados Unidos

