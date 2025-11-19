Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Estos son los tenistas confirmados que jugarán en el Challenger de Bogotá 2025

El torneo, que tendrá lugar en el Club Los Lagartos, reunirá a jugadores de más de 15 países en busca de puntos clave para el ranking ATP.

Daniel Bello
Daniel Bello
19 de noviembre de 2025 - 10:02 p. m.
Tenista Colombiano en el partido ante Chris Rodesch de Luxemburgo, por el primer punto del Grupo I Mundial de la Copa Davis, realizado en el Club Bellavista Colsubsidio, Bogotá.
Tenista Colombiano en el partido ante Chris Rodesch de Luxemburgo, por el primer punto del Grupo I Mundial de la Copa Davis, realizado en el Club Bellavista Colsubsidio, Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Challenger Seguros del Estado 2025 dio a conocer los nombres de los principales tenistas que competirán en Bogotá entre el 23 y el 30 de noviembre. El certamen, perteneciente al ATP Challenger Tour, congrega jugadores nacionales e internacionales en la lucha por puntos claves dentro del ranking mundial.

El torneo se llevará a cabo en el Club Los Lagartos (noroccidente de la capital colombiana). El cuadro principal contará con 21 jugadores de ingreso directo, tres wild cards, seis clasificados provenientes de la Qualy programada para este fin de semana, más dos posibles exenciones especiales.

Vínculos relacionados

Linda Caicedo fue nominada a importante premio: estas son sus rivales en la lista
Deportivo Pereira cambiará de propietario, ¿será el fin de su crisis financiera?
¿Quién ha sido el máximo ganador del Deportista del Año? Este es el palmarés del premio

Entre los participantes, el jugador con mejor ranking será el argentino Juan Pablo Ficovich, número 164 del mundo. El mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, ubicado en la casilla 202, y el colombiano Nicolás Mejía, puesto 204, completan el podio de los tenistas mejor posicionados en la clasificación que actuarán en Bogotá.

Mejía, integrante del equipo nacional de Copa Davis, llega con amplio recorrido en la capital colombiana, ciudad en la que nació y desarrolló buena parte de su carrera deportiva. El tenista buscará aprovechar la altura y las condiciones locales para aspirar al título.

El torneo contará con representantes de más de quince países, con Argentina como la delegación más nutrida. El certamen entregará puntos valiosos para el ranking ATP y una bolsa total de 100.000 dólares en premios. Para varios competidores será una oportunidad clave de ascenso en la gira sudamericana del Challenger Tour.

“El Challenger Seguros del Estado 2025 consolida a Bogotá como una plaza clave para el desarrollo del tenis profesional en las Américas. Este evento representa una oportunidad para que los mejores talentos nacionales compitan de tú a tú con jugadores internacionales”, afirmó Manuel Maté, director del torneo.

El evento cerrará la temporada del circuito ATP en Colombia y también contará con alternos como Maxwell McKennon, Alex Martínez, Sebastián Gima, Paulo Andre Saraiva Dos Santos, Cannon Kingsley, Miguel Tobón e Ignacio Monzón, quienes podrían ingresar en caso de retiros de última hora.

Estos son los tenistas confirmados para el Challenger Seguros del Estado 2025:

  • Juan Pablo Ficovich — 164 — Argentina
  • Rodrigo Pacheco Méndez — 202 — México
  • Nicolás Mejía — 208 — Colombia
  • Dmitry Popko — 225 — Kazajistán
  • Santiago Rodríguez Taverna — 240 — Argentina
  • Murkel Dellien — 265 — Bolivia
  • Garrett Johns — 285 — Estados Unidos
  • Juan Pablo Varillas — 330 — Perú
  • Gustavo Heide — 341 — Brasil
  • Hernán Casanova — 354 — Argentina
  • Guido Iván Justo — 369 — Argentina
  • Juan Bautista Torres — 381 — Argentina
  • Facundo Mena — 403 — Argentina
  • David Jorda Sanchis — 419 — España
  • Pedro Sakamoto — 418 — Brasil
  • Lorenzo Joaquín Rodríguez — 430 — Argentina
  • Luciano Emanuel Ambrogi — 450 — Argentina
  • Dan Martin — 451 — Canadá
  • Mateus Alves — 446 — Brasil
  • Alex Hernández — 415 — México
  • Stefan Kozlov — 471 — Estados Unidos

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Challenger Seguros del Estado

Tenis colombiano

Nicolás Mejía

ATP Challenger Tour

Tenis

Juan Pablo Ficovich

Rodrigo Pacheco Méndez

Manuel Maté

Fedecoltenis

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.