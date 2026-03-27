Bogotá recibe la Copa Mundo de Billar 2026 con altas expectativas en la delegación nacional

Imágenes del Campeonato Mundial de Billar que se celebró el año pasado en Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá volverá a ser sede de un evento de talla internacional con la Copa Mundo de Billar Bogotá 2026, programada del 6 al 12 de abril en el Palacio de los Deportes. El torneo reunirá a más de 100 jugadores y pondrá a Colombia en el centro del calendario mundial de este disciplina.

La Federación Colombiana de Billar confirmó que el certamen contará con presencia de potencias como Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos y Turquía, entre otros. La inversión para la realización de este evento supera los 2.000 millones de pesos, según la organización.

El vicepresidente de la Confederación Panamericana de Billar, Jorge Franco, destacó la relevancia del campeonato y la posición que ha ganado Bogotá como sede habitual. “En el calendario anual de la Unión Mundial de Billar, es el único asignado en América. Es uno prácticamente por continente. Además, la Copa Mundo en Bogotá se está posicionando como la más grande y con mayor afluencia internacional”, afirmó.

Colombia tendrá 24 representantes en competencia, con una particularidad: solo una mujer figura en la nómina nacional. Se trata de Johana Sandoval, quien será la única billarista colombiana en el cuadro principal y resaltó el significado de competir en casa y la oportunidad que representa su presencia en un evento de esta magnitud.

“Muy feliz de poder representar la línea femenina en esta competencia. Es bien especial competir y ver a los mejores del mundo. Es algo único, y también empezar a abrir espacio para las chicas es muy bueno”, dijo Sandoval.

Franco también señaló que el equipo colombiano llega con nombres de peso y altas expectativas. “Tenemos un gran equipo de competencia. Colombia sigue siendo potencia mundial y americana. Es una de las cinco potencias. Nos acompañan Pedro González, tricampeón panamericano, medallista mundial, y campeones como José Juan García y Sandoval”.

La boletería de la Copa Mundo de Billar Bogotá 2026 ya está disponible con precios que van desde los 33.000 pesos por día entre el 6 y el 8 de abril, hasta 54.000 pesos entre el 9 y el 10. También habrá abono general de 320.000 y silla VIP de 680.000, en un torneo que promete alta exigencia competitiva.

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