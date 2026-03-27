Tiger Woods generó preocupación tras sufrir nuevo accidente de tránsito

Tiger Woods es uno de los máximos referentes en la historia del golf. Foto: EFE - ROBERT PERRY

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Tiger Woods, una de las máximas figuras en la historia del golf, se vio involucrado este viernes en un nuevo accidente automovilístico en Florida, Estados Unidos. El hecho ocurrió en Jupiter Island, la misma zona donde reside el deportista. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado de manera oficial su estado de salud tras el incidente.

De acuerdo con reportes de prensa citando a fuentes oficiales, el accidente se registró poco después de las 2:00 p.m. (hora local), cerca del número 281 de Beach Road. El vehículo en el que se movilizaba Woods sufrió un vuelco y terminó recostado sobre el lado del conductor, según imágenes difundidas por medios locales.

La Oficina del Sheriff del condado de Martin indicó que la investigación está en curso y, por ahora, no se han entregado detalles concluyentes sobre la causa del siniestro. Medios como CBS señalaron, citando fuentes no oficiales, que el golfista no habría sufrido heridas graves, aunque esa versión no ha sido ratificada.

🚨#BREAKING — TIGER WOODS INVOLVED IN ROLL OVER CRASH ON JUPITER ISLAND.



Pray for Tiger Woods and his family. @ABC reporting. pic.twitter.com/QKNwNBqfBj — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) March 27, 2026

El sheriff John Budensiek, máxima autoridad policial del condado, anunció que ofrecerá una actualización pública alrededor de las 5:00 p.m. (hora local), en una conferencia de prensa programada para entregar más información. Mientras tanto, la Oficina del Sheriff no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios de medios estadounidenses como ABC.

Tiger Woods y su historia con los accidentes de tránsito

El accidente reavivó el recuerdo de episodios previos en la vida de Woods. En febrero de 2021, el golfista sufrió un grave accidente en el sur de California, cuando perdió el control de su vehículo en una carretera y volcó varias veces, quedando atrapado dentro del automóvil, en un hecho de alto impacto mediático.

Aquella vez, Woods fue trasladado a un hospital y sometido a una cirugía de emergencia por fracturas abiertas en la pierna derecha. Los médicos le colocaron una varilla en la tibia y tornillos en el pie y el tobillo. Años después, en 2023, incluso requirió procedimientos adicionales relacionados con esas lesiones.

Tampoco fue el primer incidente de este tipo en Florida. En mayo de 2017, Woods fue hallado dormido al volante en el condado de Palm Beach. Las pruebas descartaron alcohol, pero detectaron medicamentos recetados en su organismo, lo que llevó al golfista a asumir públicamente la responsabilidad.

Este nuevo accidente representa un obstáculo inesperado en el camino de regreso de Woods al alto nivel competitivo. El estadounidense de 50 años venía preparándose para volver a jugar tras romperse el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y someterse a una cirugía de espalda en octubre.

Woods, leyenda viviente del golf

La dimensión de la noticia de su nuevo accidente también se explica por lo que Woods significa para el golf. Su dominio en el PGA Tour lo llevó a igualar el récord histórico de 82 victorias y a conquistar 15 títulos “Major”, cifras que lo ubican como uno de los deportistas más influyentes de todos los tiempos.

Más allá de los trofeos, Woods transformó el deporte con una mentalidad competitiva y una superioridad física que atrajo audiencias globales. Su legado incluye el recordado “Tiger Slam”, al ganar cuatro grandes consecutivos, una hazaña que consolidó su estatus de leyenda en esta disciplina.

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