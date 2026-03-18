EN VIVO: Deportivo Cali vs. Santa Fe, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay Dimayor

Hugo Rodallega, referente de Santa Fe, enfrenta a Deportivo Cali, club por el que pasó en 2005. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Este miércoles, desde las 8:30 p. m., Palmira será el escenario del choque entre Deportivo Cali y Santa Fe por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Ambos equipos necesitan sumar de manera urgente los tres puntos para escalar posiciones y meterse en la pelea por un cupo a los playoffs.

El cuadro cardenal llega en una situación más complicada, en la casilla 14 y con 11 puntos. Además registra bajas importantes como las de Ewil Murillo, Franco Fagúndez y Alexis Zapata, quienes están en el departamento médico. Además es importante sumar porque el mes que vienen arranca la Copa Libertadores y será mucho más difícil rendir cuando se junten ambas competencias.

Cali llega a este duelo motivado y con el viento a favor. Y no solo porque el equipo ‘verdiblanco’, décimo con 15 puntos, juega en su casa y frente a su público, sino que viene de vencer 2-0 a Cúcuta Deportivo en el estreno de la segunda etapa de Rafael Dudamel como técnico azucarero. Un doblete de Avilés Hurtado le dio tres puntos claves al cuadro del Valle del Cauca.

Minuto a minuto de Deportivo Cali vs. Santa Fe en la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor:

El tolimense Jairo Mayorga fue designado por la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir este partido entre Cali y Santa Fe. John León (Caldas) y Mario Tarache (Casanare) serán sus asistentes. Luis Picón, de Antioquia, estará a cargo del VAR.

Rafael Dudamel dispuso de un 5-2-3 para enfrentar a Santa Fe: Pedro Gallese; Luis Manuel Orejuela, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez y Andrés Correa; Ronaldo Pájaro y Matías Orozco; Johan Martínez, Juan Dinneno y Avilés Hurtado.

Pablo Reppeto dispondrá de un 4-3-3 para enfrentar a Cali: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres y Yílmar Velásquez; Omar Fernández, Hugo Rodallega y Luis Palacios.

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