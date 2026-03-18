Lionel Messi sigue haciendo historia y anotó su gol número 900 como profesional: video

Lionel Messi llegó este miércoles a 900 goles como futbolista profesional tras marcarle a Nashville en la Concachampions. Foto: EFE - Cristobal Herrera Ulashkevich

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Lionel Messi escribió este miércoles una nueva página en su ya muy remarcable historia dentro del fútbol. El astro argentino de 38 años convirtió su gol número 900 como profesional durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que enfrenta al Inter de Miami contra Nashville en Fort Lauderdale (Florida).

A los siete minutos de juego, el lateral español Sergio Reguilón entregó un pase desde la izquierda hacia el área. Messi controló el balón, le ganó la posición a un defensor rival y cruzó un remate entre sus piernas que venció la resistencia del portero rival Brian Schwake y abrió el marcador.

En sus años de carrera en clubes, el rosarino acumuló 672 goles con la camiseta del Barcelona español, con el que jugó entre 2004 y 2021. Luego sumó 32 tantos durante su etapa de dos temporadas en el Paris Saint-Germain francés, entre 2021 y 2023, y lleva 81 anotaciones defendiendo los colores del Inter Miami desde su llegada a la MLS.

Con la selección argentina, Messi ha disputado 196 partidos y marcado 115 goles desde su debut en 2005. Como internacional, el capitán albiceleste conquistó dos ediciones de la Copa América (2021 y 2024), la Finalíssima 2022 y, el título más importante de su carrera, el Mundial de Catar 2022.

Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, llegó a Miami en el verano de 2023 y su impacto fue inmediato. El argentino impulsó al equipo a su primer título oficial al ganar la Leagues Cup ese mismo año. En 2025, lideró al conjunto de Florida a conquistar por primera vez en su historia la MLS Cup. Ese logro clasificó a su equipo a la Concacaf Champions Cup 2026.

Justo fue en la Concachampions que llegó el tanto 900, en un partido que todavía está en desarrollo. Inter gana por 1-0 a Nashville SC, que había empatado sin goles en la ida. El partido sigue en curso en Fort Lauderdale y el conjunto de las Garzas busca asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo continental.

Además de su agenda en el fútbol norteamericano, se espera que Messi se reintegre pronto a la selección albiceleste. Tras la cancelación de la Finalíssima entre Argentina España prevista en Catar, su combinado patrio reorganizó su calendario y confirmó un amistoso contra Guatemala en La Bombonera para el próximo 31 de marzo.

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