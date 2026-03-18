Así quedaron los cuartos de final de la Champions League: hay una final anticipada

Luis Díaz celebra junto a sus compañeros del Bayern Múnich la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar a Atalanta. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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Los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26 llegaron a su fin este miércoles con cuatro series que completaron el cuadro de los mejores ocho equipos del torneo. Las eliminatorias dejaron globales con marcadores amplios, alguna sorpresa y cruces de cuartos que prometen ser los más atractivos de la temporada europea.

Real Madrid superó al Manchester City con un 5-1 en el acumulado. Los merengues dominaron la serie, sobre todo en el partido de ida. El cuadro inglés no encontró argumentos para revertir la diferencia. En la siguiente ronda, el máximo campeón de este evento se medirá en una final anticipada con Bayern Múnich, que arrasó al Atalanta con un contundente 10-2 en el global.

Paris Saint-Germain, el vigente campeón de este certamen, eliminó a Chelsea con un global de 8-2. Los franceses no dieron opciones al equipo londinense y avanzaron con comodidad. En cuartos, PSG medirá fuerzas con Liverpool, que también llegó a esta instancia tras dejar en el camino al Galatasaray por 4-1 en el global.

Barcelona avanzó tras golear 8-3 en el agregado al Newcastle United. El resultado de la vuelta, disputada en el Camp Nou, fue 7-2 a favor de los catalanes, quienes se impusieron con claridad en la segunda mitad. En cuartos, el equipo de Hansi Flick chocará con el Atlético de Madrid, que eliminó al Tottenham Hotspur por 7-5 en un global más disputado.

Sporting Lisboa fue el único equipo clasificado que llegó a cuartos tras imponerse en una serie que requirió tiempo extra. Los portugueses empataron 3-3 con el Bodø/Glimt noruego en los primeros 80 minutos, peor ya en la prórroga sentenciaron con un 5-3. Su rival en los cuartos de final será Arsenal, que eliminó al Bayer Leverkusen alemán con un marcador global de 3-1.

Los duelos de ida de los cuartos de final se jugarán los días 7 y 8 de abril, mientras que los de vuelta están programados entre el 14 y 15 de abril. Las cuatro series confirmadas son: PSG vs. Liverpool, Real Madrid vs. Bayern Múnich, Barcelona vs. Atlético de Madrid y Sporting Lisboa vs. Arsenal, con clubes de cinco países distintos representados en la ronda.

¿Qué pasó con los futbolistas colombianos?

Luis Fernando Díaz fue el colombiano de mayor protagonismo en la fase. El atacante guajiro aportó un gol y dos asistencias en la serie que Bayern Múnich resolvió con comodidad ante Atalanta. En el partido de vuelta participó directamente en dos de los cuatro tantos del equipo bávaro.

Luis Javier Suárez fue pieza importante en la remontada del Sporting Lisboa. El delantero samario brindó una asistencia y convirtió un penalti en la serie contra Bodø/Glimt, que terminó 5-3 en el global. El delantero titular de la selección tricolor jugará los cuartos de final contra Arsenal, que es el equipo de mejor rendimiento en lo que va de esta Champions.

Dávinson Sánchez y Yáser Asprilla fueron los únicos colombianos que no avanzaron de ronda. El defensor caucano no pudo jugar la vuelta ante Liverpool por acumulación de tarjetas amarillas, y no pudo evitar la caida de su equipo 4-1 en la llave. Asprilla, por su parte, no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos de la serie .

Así quedaron los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26:

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