Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe
En VivoActualizado hace 31 segundos

EN VIVO: siga el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. Santa Fe en Liga BetPlay

El conjunto cardenal quiere conseguir su primera victoria en Tunja contra el cuadro ajedrezado.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
31 de enero de 2026 - 11:00 p. m.

Actualizaciones clave

El conjunto cardenal quiere conseguir su primera victoria en Tunja contra el cuadro ajedrezado.
El conjunto cardenal quiere conseguir su primera victoria en Tunja contra el cuadro ajedrezado.
Foto: EFE - Carlos Ortega
El estadio La Independencia será el punto de encuentro de dos equipos que, más allá de sus diferentes contextos, llegan con la misma obligación de ganar. Boyacá Chicó e Independiente Santa Fe se enfrentan esta tarde en Tunja por la cuarta fecha de Liga BetPlay.

El vigente campeón de la Superliga aún no conoce la victoria en la Liga BetPlay, tras sumar tres empates consecutivos en las primeras jornadas. Pese a eso, el panorama no es del todo negativo para el cuadro cardenal: desde diciembre mantiene una racha de siete partidos sin perder en todas las competiciones, con cinco empates y dos triunfos. Además, el equipo bogotano ha logrado marcar en seis de esos siete encuentros.

Por el lado del conjunto ajedrezado, si bien logró rescatar un empate 1-1 ante Alianza en la jornada anterior, Chicó no ha ganado en las tres fechas disputadas y extiende una racha que ya llega a seis partidos sin triunfos en todas las competencias. El punto conseguido le permitió, al menos, cortar una seguidilla de derrotas y marcar su primer gol del torneo, un alivio parcial para un equipo que hoy se mueve en la parte baja de la tabla.

El duelo comenzará a las 6:10 p.m. y podrá seguir en vivo todas las novedades acá.

Siga el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. Santa Fe

Hace 5 horas

Fortaleza empató con Cúcuta de visitante

Cúcuta no aguantó con un hombre menos y empató con Fortaleza en casa. Los ‘amix’ consiguieron el gol de la igualdad a los 85 minutos.

Actualización claveHace 5 horas

Los titulares en Santa Fe

Hace 6 horas

Cúcuta derrota a Fortaleza en casa

En el compromiso que abre la cuarta fecha de la Liga BetPlay, Cúcuta Deportivo vence 1-0 a Fortaleza en el estadio General Santander. El gol de los motilones lo anotó el delantero Luifer Hernández.

Hace 6 horas

Así luce el estadio La Independencia

Hace 6 horas

Hora y dónde ver el partido de Santa Fe

Hora: 6:10 p.m.TV: Win Sports+

Árbitro: José Bautista

Estadio: La Independencia, Tunja

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Actualizaciones clave

