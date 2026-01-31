Barcelona derrotó 3-1 a Elche y mete presión a Real Madrid en la cima de LaLiga

El equipo culé se llevó los tres puntos en su visita a Elche y volvió a estirar la ventaja sobre Real Madrid. Foto: EFE - Pablo Miranzo

Barcelona se impuso este sábado por 3-1 al Elche en el Martínez Valero, en la vigesimosegunda jornada de LaLiga, y se distanció provisionalmente en el liderato de su perseguidor, Real Madrid, que queda a cuatro puntos antes de jugar el domingo ante el Rayo Vallecano en el Bernabéu.

Lamine Yamal (6′) inauguró el marcador tras recibir un pase de Dani Olmo, regatear al arquero Iñaki Peña y perforar la red a puerta vacía.

Sin embargo, el conjunto ilicitano respondió por medio de Álvaro Rodríguez (29′), que marcó después de controlar un balón filtrado a la espalda de la zaga y definir a la perfección con un remate cruzado frente a Joan García.

Después de ese empate, los de Flick reaccionaron atacando con más verticalidad, lo que provocó una avalancha de ocasiones.

Ferran Torres (40′) volvió a poner por encima al Barça con un disparo a bocajarro sin portero, después de que Frenkie de Jong dejara sentado a Peña con un recorte.

El atacante valenciano había estrellado antes hasta dos veces el balón en el travesaño. El primero (33′), con el pie y, el segundo (45+4′), con el hombro tras un rechace.

Ya en el tiempo de descuento de la primera parte, Víctor Chust salvó el tercer gol azulgrana bajo palos al repeler el disparo de Ferran, que se encontraba solo tras haberse marchado de Peña.

Así fueron los goles y los mejores momentos de Barcelona vs. Elche

Tras la reanudación, Rodríguez (50′) casi logra el doblete, que habría puesto las tablas en el marcador, pero su ejecución se fue cerca del palo izquierdo.

Después, el Elche falló casi lo inverosímil. Martín Neto tiró varios recortes dentro del área para superar las marcas del Barça y dejar la pelota a Adam Boayar (64′), quien remató desviado con todo a su favor.

Al error también se sumó Marcus Rashford, que generó un espacio en carrera para enfrentarse a Peña en un mano a mano, pero mandó el esférico fuera.

En cambio, el delantero inglés (72′) lo enmendó con un tanto que le sirvió en bandeja Yamal. Pese a la desventaja, los de Eder Sarabia siguieron intentando la remontada, pero García (83′, 90+3) lo desbarató con paradas providenciales.

Con esta victoria, el Barcelona ya suma 55 puntos, cuatro más que el Real Madrid (51), que está forzado a ganar el domingo al Rayo en el Bernabéu para seguir la estela de su eterno rival.

