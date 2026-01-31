Convocatoria de la selección de Colombia para el Sudamericano Sub-20 Femenino

Luisa Agudelo lidera la lista de convocadas por el entrenador Carlos Paniagua para disputar el torneo en Paraguay. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La selección sub-20 femenina de Colombia definió el grupo con el que afrontará el primer desafío de cara a la cita mundialista en la categoría. El CONMEBOL Sudamericano Sub-20 Femenino 2026, que se disputará en Paraguay entre el 4 y el 28 de febrero. El cuerpo técnico encabezado por Carlos Alberto Paniagua oficializó la convocatoria de 22 jugadoras, una nómina que combina procesos consolidados en clubes del fútbol colombiano con presencia internacional.

El equipo nacional viajará este sábado 31 de enero rumbo a Paraguay, donde disputará la fase de grupos en los estadios Emiliano Ghezzi de Asunción y Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, sedes designadas por la CONMEBOL para el desarrollo del certamen.

Colombia fue ubicada en el Grupo A, junto a Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, una zona que obligará al seleccionado a sostener regularidad desde el primer partido para asegurar uno de los cupos a la fase final.

El debut será el viernes 6 de febrero contra Chile, a las 4:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Emiliano Ghezzi. Luego, el calendario marca compromisos consecutivos ante Venezuela (8 de febrero), Uruguay (10 de febrero) y el cierre frente al anfitrión Paraguay (12 de febrero), todos en esa franja horaria.

La fase preliminar se jugará bajo el formato de todos contra todos a una sola rueda, y clasificarán a la fase final los tres primeros de cada grupo, donde volverán a enfrentarse las seis selecciones clasificadas.

La lista definida por el cuerpo técnico cuenta con una base sólida del fútbol colombiano y una fuerte representación de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali, además de jugadoras que actualmente compiten en el exterior.

Entre las convocadas aparecen futbolistas que militan en clubes de Estados Unidos, Canadá y Argentina, como Luisa Fernanda Agudelo (San Diego Wave), Marleidy Cossio (Racing Club), Maithe López (Vancouver Rise) e Isabel Weiner (Columbia University), aportando roce internacional al grupo.

Lista completa de convocadas a la selección de Colombia

Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Wave (USA)

Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional

Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe

María José Torres Cristancho – Independiente Medellín

Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc

Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf

Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe

Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe

Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe

Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe

Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín

Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe

Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional

Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe

Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)

Isabel Weiner – Columbia University (USA)

Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Marian Sterling – Atlético Nacional

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

El formato del Sudamericano

El Sudamericano Sub-20 Femenino se disputará en dos fases: preliminar y final. De la fase definitiva saldrán las cuatro selecciones que obtendrán clasificación directa a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, el principal objetivo deportivo del torneo.

Los partidos se desarrollarán en los estadios Juan Alfonso Giagni, Emiliano Ghezzi y el CARFEM de Ypané, sedes que concentrarán toda la actividad del campeonato.

