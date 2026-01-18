Senegal, campeón de la Copa Africana 2026: vea el gol y las polémicas del partido

Senegal sobrevivió a un penal en contra en los últimos segundos y a un posible abandono del juego, y se llevó el campeonato en la prórroga con gol de Pape Gueye. Foto: AFP - ABDEL MAJID BZIOUAT

Senegal conquistó la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol por segunda vez en su historia al ganar 1-0 en la prórroga al anfitrión Marruecos, que vivió una noche especialmente dolorosa, este domingo en Rabat.

Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado a la escuadra el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94′), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13′) un controvertido penal que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de los jugadores senegaleses, indignados por la decisión del árbitro.

Así fue el gol que le dio el título a Senegal

Los 10 minutos polémicos de la final de la Copa Africana 2026

El tramo final del tiempo regular ya venía cargado de tensión por conocer quién podía romper el cero del marcador. A los 92 minutos, Senegal celebró un gol que fue anulado por falta en ataque, una decisión que encendió los reclamos del equipo africano. Con ocho minutos de adición, el nerviosismo se apoderó del partido y el ambiente se volvió irrespirable tanto en la cancha como en las tribunas.

El punto de quiebre llegó a los 98 minutos, cuando el árbitro sancionó penalti para Marruecos tras revisar en el VAR un agarrón sobre Brahim a la salida de un tiro de esquina. La decisión fue considerada más que rigurosa por los senegaleses, que reaccionaron con furia. La protesta escaló rápidamente y, respaldados por su entrenador, los jugadores de Senegal abandonaron el campo, negándose a continuar el partido en señal de rechazo por el penalti y por el gol previamente anulado.

Mientras el reloj seguía corriendo sin una resolución clara, Sadio Mané permanecía en la cancha intentando convencer a sus compañeros de regresar, mientras el seleccionador Thiaw pedía calma ante el riesgo de sanciones. Tras varios minutos de confusión, Senegal volvió al terreno de juego y el penalti finalmente se ejecutó.

Brahim asumió la responsabilidad en el minuto 112. Lo que parecía como un gol de campeonato por el mejor jugador de la copa, terminó en intento de Panenka, ejecución débil y Mendy atrapando el balón sin dificultad. El fallo provocó una reacción inmediata en el banco marroquí. Regragui explotó de rabia, consciente de que la valentía del mediapunta no compensaba una decisión técnica tan arriesgada en una final.

Sin tiempo para más, el árbitro decretó el final del tiempo regular. La final se fue a la prórroga, pero el penalti desperdiciado y el caos previo ya habían marcado para siempre una noche cargada de tensión, polémica y decisiones al límite.

