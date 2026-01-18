EN VIVO | Junior pierde 2-0 con Deportes Tolima en Liga BetPlay; vea los goles

Con Luis Muriel como principal novedad en la convocatoria, Junior inicia la defensa del título de local frente a Deportes Tolima. Foto: Deportes Tolima

Junior hace su presentación en 2026 como vigente campeón en la Liga BetPlay este domingo, cuando visite a Deportes Tolima desde las 6:20 p.m., en un partido en el que la principal novedad será la expectativa alrededor del debut de Luis Fernando Muriel y su regreso al fútbol colombiano.

El duelo contra el Pijao, rival al que Junior venció en la final del último torneo, marca el inicio del camino liguero para el equipo de Alfredo Arias, pero también se cruza con un calendario exigente que obliga a dosificar esfuerzos y tomar decisiones clave desde la primera fecha.

Siga acá el minuto a minuto de Junior vs. Deportes Tolima

40’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: El cuadro local está buscando constantemente el empate, pero recién tuvo una opción clara con un remate de media distancia de Kevion Pérez, pero Volpi la desvió para el tiro de esquina.

30’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: Junior intenta por las bandas, pero no ha logrado finiquitar las jugadas con peligro para el arco de Volpi.

20’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: Tolima huele sangre tras la última derrota en la final de liga y anota el segundo en apenas 20 minutos. Edwar López asistió a Jersson González y el extremo enganchó desde la izquierda hacia el medio y sacó un derechazo imposible para el guardameta de Junior.

15’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-1 TOL 🟤🟡: Junior controla el balón y lo mueve, pero no encuentra los caminos para hacer peligro en el área del visitante. En cambio, Tolima, cada vez que cruza la mitad de la cancha, lo hace de manera más frontal.

09’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-1 TOL 🟤🟡: El visitante aprovechó la primera opción de gol y fue efectivo. Un balón filtrado de ‘Tatay’ Torres encontró a Luis Sandoval y el delantero enganchó al central y se la devolvió a Torres, quien controló con izquierda y definió con derecha.

01’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-0 TOL 🟤🟡: Ya rueda el balón en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La gran novedad en la lista de convocados es la inclusión de Luis Muriel, el fichaje estrella del semestre, quien ya está habilitado y disponible para entrar en competencia. Su presencia genera expectativa, sobre todo después de las versiones cruzadas. El delantero aseguró sentirse listo, mientras que Arias había sido más cauto al señalar que aún necesitaba entrenamientos para alcanzar su mejor condición.

Paiva está suspendido y Carlos Bacca continúa en proceso de recuperación, lo que deja a Junior con opciones limitadas en ofensiva. En ese contexto, Teófilo Gutiérrez y Muriel aparecen como las únicas alternativas naturales en ataque.

Arias deberá definir si apuesta por la experiencia y el manejo de tiempos del ‘Perfume’, o si decide darle minutos al exdelantero del Orlando City, que podría tener su estreno oficial desde la primera jornada.

¿Qué otras novedades presenta Junior para visitar a Tolima?

Además de Muriel, Junior podrá contar con el resto de sus incorporaciones, ya que todas están habilitadas. Cristian Barrios, el refuerzo más reciente, aparece en la convocatoria y se suma como una opción más para el cuerpo técnico.

También están disponibles Jean Pestaña, Kevin Pérez, Juan David Ríos y Jannenson Sarmiento, este último ya con minutos tras su estreno frente a Santa Fe en la ida de la Superliga.

