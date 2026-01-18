Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Júnior
En VivoActualizado hace 2 minutos

EN VIVO | Junior pierde 2-0 con Deportes Tolima en Liga BetPlay; vea los goles

Con Luis Muriel como principal novedad en la convocatoria, Junior inicia la defensa del título de local frente a Deportes Tolima.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
19 de enero de 2026 - 12:04 a. m.
Con Luis Muriel como principal novedad en la convocatoria, Junior inicia la defensa del título de local frente a Deportes Tolima.
Con Luis Muriel como principal novedad en la convocatoria, Junior inicia la defensa del título de local frente a Deportes Tolima.
Foto: Deportes Tolima
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Junior hace su presentación en 2026 como vigente campeón en la Liga BetPlay este domingo, cuando visite a Deportes Tolima desde las 6:20 p.m., en un partido en el que la principal novedad será la expectativa alrededor del debut de Luis Fernando Muriel y su regreso al fútbol colombiano.

El duelo contra el Pijao, rival al que Junior venció en la final del último torneo, marca el inicio del camino liguero para el equipo de Alfredo Arias, pero también se cruza con un calendario exigente que obliga a dosificar esfuerzos y tomar decisiones clave desde la primera fecha.

Vínculos relacionados

Senegal, campeón de la Copa Africana 2026: vea el gol y las polémicas del partido
La arquera colombiana Alejandra Usquiano se coronó campeona en la World Series de Nimes
Cristian Barrios cumplió su sueño y se convirtió en nuevo jugador del Junior de Barranquilla

Siga acá el minuto a minuto de Junior vs. Deportes Tolima

Hace 5 horas

Junior quiere descontar

40’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: El cuadro local está buscando constantemente el empate, pero recién tuvo una opción clara con un remate de media distancia de Kevion Pérez, pero Volpi la desvió para el tiro de esquina.

Hace 5 horas

Junior no es preciso

30’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: Junior intenta por las bandas, pero no ha logrado finiquitar las jugadas con peligro para el arco de Volpi.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Tolima!

20’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-2 TOL 🟤🟡: Tolima huele sangre tras la última derrota en la final de liga y anota el segundo en apenas 20 minutos. Edwar López asistió a Jersson González y el extremo enganchó desde la izquierda hacia el medio y sacó un derechazo imposible para el guardameta de Junior.

Hace 5 horas

Junior tiene la posesión, pero no es peligroso

15’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-1 TOL 🟤🟡: Junior controla el balón y lo mueve, pero no encuentra los caminos para hacer peligro en el área del visitante. En cambio, Tolima, cada vez que cruza la mitad de la cancha, lo hace de manera más frontal.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de Tolima!

09’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-1 TOL 🟤🟡: El visitante aprovechó la primera opción de gol y fue efectivo. Un balón filtrado de ‘Tatay’ Torres encontró a Luis Sandoval y el delantero enganchó al central y se la devolvió a Torres, quien controló con izquierda y definió con derecha.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ JUN 🔴⚪ 0-0 TOL 🟤🟡: Ya rueda el balón en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Hace 6 horas

Mensaje de Muriel para El Metropolitano

Actualización claveHace 6 horas

Los inicialistas en Junior

Actualización claveHace 6 horas

Los titulares de Tolima

Hace 6 horas

Previa del partido

La gran novedad en la lista de convocados es la inclusión de Luis Muriel, el fichaje estrella del semestre, quien ya está habilitado y disponible para entrar en competencia. Su presencia genera expectativa, sobre todo después de las versiones cruzadas. El delantero aseguró sentirse listo, mientras que Arias había sido más cauto al señalar que aún necesitaba entrenamientos para alcanzar su mejor condición.

Paiva está suspendido y Carlos Bacca continúa en proceso de recuperación, lo que deja a Junior con opciones limitadas en ofensiva. En ese contexto, Teófilo Gutiérrez y Muriel aparecen como las únicas alternativas naturales en ataque.

Arias deberá definir si apuesta por la experiencia y el manejo de tiempos del ‘Perfume’, o si decide darle minutos al exdelantero del Orlando City, que podría tener su estreno oficial desde la primera jornada.

¿Qué otras novedades presenta Junior para visitar a Tolima?

Además de Muriel, Junior podrá contar con el resto de sus incorporaciones, ya que todas están habilitadas. Cristian Barrios, el refuerzo más reciente, aparece en la convocatoria y se suma como una opción más para el cuerpo técnico.

También están disponibles Jean Pestaña, Kevin Pérez, Juan David Ríos y Jannenson Sarmiento, este último ya con minutos tras su estreno frente a Santa Fe en la ida de la Superliga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Junior

Tolima

Junir fc

Deportes Tolima

Liga Betplay

FPC

Fútbol colombiano

Luis Muriel

Manuel Murillo toro

Tolima vs. Junior

Tolima Junior

Tolima - Junior

Final Tolima Junior

Partidos hoy

Liga BetPlay hoy

Ibague

Partidos Junior hoy

Junior en vivo

En vivo

goles

alineación

alineaciones

Alineación Junior

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.