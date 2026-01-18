Barcelona cayó contra Real Sociedad 2-1 y reavivó la liga en España: así quedó la tabla

El cuadro catalán tropezó en su visita a Anoeta y Real Madrid se acercó en la tabla de posiciones. Foto: EFE - Juan Herrero

Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 contra Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32′) tras un centro del portugués Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

El inglés Marcus Rashford (70′) igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Guedes (71′).

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

“No estoy contento. Estoy decepcionado, hemos disfrutado de muchas ocasiones claras y el resultado no refleja lo visto. Pero me gusta cómo hemos jugado. Hemos cometido errores en defensa”, declaró el técnico catalán, Hansi Flick.

“Hemos estado desafortunados también en ataque. Hay que aceptarlo. Debemos centrarnos en el siguiente partido, que es muy importante. Cada tres días hay encuentros. Hoy hemos tenido mala suerte”, agregó el preparador alemán.

Fermín (6′) llegó a marcar con un potente disparo, pero su gol acabó siendo anulado por el VAR, ya que Dani Olmo había cometido una falta previa sobre el japonés Take Kubo.

Luego, Lamine Yamal (26′) batió al cancerbero Álex Remiro en el área pequeña, pero la jugada también terminó siendo revisada en vídeo y, se concluyó que el jugador se encontraba en fuera de juego.

Instantes después, Oyarzabal convirtió con la zurda un centro de Guedes al segundo palo y superó así al arquero Joan García.

El Barça empezó a apresurarse más en el ataque y gozó de varias ocasiones, pero Remiro frenó los intentos culés. Segundos antes del descanso, Yamal cayó derribado dentro del área, una acción que el colegiado sancionó con penal, pero el VAR corrigió una vez más la decisión por posición antirreglamentaria del atacante azulgrana.

Inmediatamente después de la reanudación, Dani Olmo mandó el esférico al poste dos veces ante la desesperación culé, que veía cómo se topaba con Remiro en sus tentativas.

Al final, Rashford cabeceó dentro de la red a pase de Yamal para poner el empate. Sin embargo, la alegría culé duró poco. Guedes anotó con la portería vacía tras un parada de García.

Impreciso, el Barça pudo recibir otro, pero el disparo de Oyarzabal fue desviado por Pau Cubarsí con la cabeza cuando el esférico se dirigía dentro de los tres palos.

La suerte se alineó con la Real Sociedad. Jules Koundé (85′) envió de cabeza un balón al travesaño.

La Real Sociedad, que se sitúa octava con 24 puntos, cortó la racha de once victorias del Barcelona entre todas las competiciones.

Tabla de posiciones de LaLiga de España tras la derrota de Barcelona

