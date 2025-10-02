Final Mundial 2026 en EE.UU.: precios de entradas y boletos, ¿cuánto cuestan?

The Athletic reveló los valores para el partido más importante del certamen para las diferentes categorías de compra. Foto: EFE - Bernd Weissbrod

El Mundial, que por primera vez tendrá a tres países como anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— se perfila como un torneo histórico, no solo por la magnitud deportiva, sino también por la expectativa en torno a la organización. Con el Estadio Azteca de Ciudad de México, confirmado como sede del partido inaugural, la gran final se disputará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, un escenario con capacidad para más de 82.000 espectadores que será el epicentro del fútbol mundial el 19 de julio de 2026.

¿Cómo será la venta de entradas para la final del Mundial 2026?

Después de meses de especulación, finalmente se conocieron los precios oficiales de los boletos para presenciar el partido más esperado del certamen. Según reveló The Athletic, las entradas estarán divididas en cuatro categorías y se ubicarán en un rango entre los 2.030 y los 6.370 dólares. En detalle, los precios quedarán así:

Categoría 1: 6.370 dólares

Categoría 2: 4.210 dólares

Categoría 3: 2.790 dólares

Categoría 4: 2.030 dólares

Los montos corresponden a la venta oficial y no incluyen los valores de reventa, que podrían dispararse a cifras mucho más altas en la medida en que se acerque el evento. Para ponerlo en perspectiva, el precio más bajo de la final triplica lo que costaron algunas entradas para instancias definitivas del Mundial de Catar 2022.

La FIFA ya había habilitado un sistema de registro para quienes aspiraran a participar en el sorteo de compra de entradas para distintas fases y sedes. Sin embargo, era la final la que generaba mayor expectativa, no solo por la posibilidad de ver en acción al próximo campeón del mundo, sino porque se jugará en una de las plazas deportivas más modernas de Estados Unidos.

El MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford (Nueva Jersey), es la casa de los Giants y los Jets de la NFL. Adaptado al formato futbolístico, se transformará en el escenario más codiciado del planeta en 2026. Allí se decidirá si Argentina logra defender el título, si alguna potencia europea retoma el trono o si surge un nuevo nombre en la lista de campeones mundiales.

