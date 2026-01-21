Logo El Espectador
Esto fue lo que dijeron Repetto y Arias previo a la final de vuelta de la Superliga

El entrenador de Independiente Santa Fe y Atlético Junior hablaron del partido final de la Superliga de este miércoles a las 7:30 p.m.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
21 de enero de 2026 - 12:02 p. m.
Pablo Repetto, (i) entrenador de Independiente Santa Fe, y Alfredo Arias, (d) director técnico de Junior de Barranquilla.
Pablo Repetto, (i) entrenador de Independiente Santa Fe, y Alfredo Arias, (d) director técnico de Junior de Barranquilla.
Foto: El Espectador
Creemos que va a ser un partido muy duro. Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores, pero confiamos en nuestras fuerzas, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”, dijo Pablo Repetto, DT de Santa Fe, en la rueda de prensa antes de la vuelta de la Superliga Betplay 2026.

En ese mismo espacio, Alfredo Arias, su homólogo de Junior, equipo al que enfrentará esta noche en el estadio El Campín, habló sobre las posibilidades del club barranquillero de llevarse el título de Bogotá. Un desafío de proporciones a considerar si se tiene en cuenta que El León nunca ha perdido una final de Superliga.

“Somos un equipo diferente porque tenemos jugadores diferentes, con otras capacidades. Junior ha protagonizado la gran mayoría de los campeonatos en los últimos años. Eso te obliga a ganar más de lo que pierdes, o casi no perder”, dijo Arias en la conferencia de prensa, en la que también participaron los capitanes.

Declaraciones de Repetto

Repetto habló de buscar correcciones, pues se imaginan un tipo de partido en el que han trabajado toda la semana. Según el estratega uruguayo, Santa Fe tratará de minimizar la virtud del rival y aprovechar sus habilidades para conseguir el resultado.

“Antes de empezar la serie, el favorito era el Junior por ser el último campeón, pero ahora capaz la gente dice que el favorito seamos nosotros. Vemos un grupo muy fuerte en valores, en confianza, en experiencia y eso nos da la fortaleza”, afirmó.

Por su parte, Alfredo Arias, otro director técnico charrúa, se refirió al partido del fin de semana contra Deportes Tolima que el Tiburón perdió 2-0 como local. Sin embargo, el uruguayo manifestó que tiene “mucha fe” en sus jugadores.

Declaraciones de Arias

“Cualquiera del plantel está capacitado para una instancia como esta, donde no hay mañana. La actitud es clave, depende de uno mismo; si mis jugadores tienen la actitud correcta del primer al último minuto, tenemos muchas posibilidades”.

Por último, el técnico de Santa Fe habló del poco tiempo que tuvieron para preparar, en general, la serie de la Superliga. Aun así, Repetto aseguró que sus dirigidos han asimilado muy bien lo que él quiere plasmar del equipo sobre el terreno de juego.

En conclusión, parece que el encuentro de vuelta de la Superliga 2026 depara una definición muy emocionante en la que los pequeños detalles contarán mucho. Aquellos aspectos que hacen que un club se acerque o se aleje de los títulos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

