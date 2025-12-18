Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores: colombianos, hora y TV de los partidos

La Copa Libertadores. Foto: EFE - José Jácome

La Conmebol sorteó este jueves la fase previa de la Copa Libertadores 2026, el camino inicial que definirá a los últimos clasificados a la etapa de grupos del torneo continental.

Aunque todavía no se conocen las zonas definitivas, el sorteo dejó armado el cuadro completo de las fases 1, 2 y 3, con cruces directos que se disputarán entre febrero y marzo.

En la fase 1, programada para las semanas del 4 y 11 de febrero, entran en competencia los primeros equipos provenientes de Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela y Chile. De estos duelos saldrán tres clasificados que avanzarán a la siguiente instancia, donde el margen de error se reduce y el nivel de exigencia aumenta de manera notable.

La fase 2, que se jugará en las semanas del 19 y 26 de febrero, ya cuenta con clubes de mayor peso histórico y deportivo. Allí aparecen nombres como Deportes Tolima e Independiente Medellín como Colombia, y Sporting Cristal, Argentinos Juniors, Botafogo, Bahia, Huachipato, entre otros.

Posteriormente, llegará la fase 3, prevista para las semanas del 4 y 11 de marzo, última barrera antes de la ansiada fase de grupos. Los ganadores de esta ronda no solo asegurarán su presencia en la etapa principal de la Libertadores, sino que también completarán el listado definitivo de equipos que disputarán el torneo desde abril.

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores

Ocho llaves definirán a los clasificados que seguirán con vida en el torneo más importante del continente.

Cruces de la fase 1

Partidos ida y vuelta, define de local el equipo del bolillero 1.

Primer cruce: Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira.

Segundo cruce: Juventud vs. U. Católica.

Tercer Cruce: 2 de Mayo vs. Alianza Lima.

Cruces de la fase 2

C1: Juventud / Universidad Católica vs. Guaraní

C2: Rep. Bolivia / Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima

C3: 2 de Mayo / Alianza Lima vs. Sporting Cristal

C4: Rep. Ecuador vs. Argentinos Junior

C5: Rep. Bolivia vs. Botafogo

C6: Carabobo vs. Huachipato

C7: O’Higgins vs. Bahia

C8: Liverpool vs. Independiente Medellín

Cruces de la fase 3

G1: Ganador C1 vs. Ganador C8

G2: Ganador C2 vs. Ganador C7

G3: Ganador C3 vs. Ganador C6

G4: Ganador C4 vs. Ganador C5

Según el calendario oficial de la Copa Libertadores 2026, el sorteo de la fase de grupos se realizará en la semana del 18 de marzo, mientras que la competencia comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo.

Los octavos de final se jugarán en agosto, los cuartos en septiembre, las semifinales en octubre y la final única está programada para el 28 de noviembre, cerrando una nueva edición del certamen más prestigioso del fútbol sudamericano.

