Hugo Rodallega recibió en Tenjo el premio Guillermo Cano al Juego Limpio

Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, recibió en la sede deportiva del club en Tenjo el premio Guillermo Cano al Juego Limpio. El delantero colombiano fue galardonado por El Espectador y Movistar en la reciente edición del Deportista del Año por su determinación, compromiso y resiliencia con el equipo bogotano durante todo el año, además de su increíble actuación en la final del primer semestre de la Liga BetPlay.

Rodallega, en medio de lágrimas y con una lesión que parecía que no lo iba a dejar continuar en el partido, convirtió el gol que le dio la tan anhelada décima a todos los hinchas cardenales. Al minuto 77´, en el partido de vuelta de la final del primer semestre en el estadio Atanasio Girardot, el delantero bajó el balón como pudo, le dio un pase a Edward López, y fue a buscar la pared dentro del área, mientras corría cojeando. López le devolvió el pase y Rodallega definió como lo sabe hacer. El resto es historia.

Esta distinción tiene un significado especial debido a que no enaltece necesariamente al mejor atleta de la temporada, sino a quien, desde su comportamiento, representa un mensaje. La figura de Rodallega encaja perfectamente. Su año deportivo fue mucho más que un cierre exitoso, es la confirmación de que la consistencia también puede ser una forma de liderazgo.

Además, la ceremonia, que este año cumplió 65 años premiando a los mejores deportistas colombianos de manera ininterrumpida, también reconoció los 20 años del campeonato sudamericano Sub-20 de 2005 en la que "Hugol" fue el goleador.

Si bien la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar fue el 1° de diciembre en el nuevo edifico de la Fundación Universitaria Compensar, el delantero pudo recibir hasta ahora el reconocimiento debido a que Independiente Santa Fe estaba en medio de la disputa de los cuadrangulares semifinales de la liga local.

Rodallega —que se excusó por no haber podido asistir a la ceremonia— esperó a que el equipo capitalino saliera a vacaciones para atender a El Espectador y recibir su reconocimiento. La entrevista saldrá este fin de semana, en la edición impresa.

Otros ganadores del premio Guillermo Cano al Juego Limpio

Otros de los galardonados con este premio a lo largo de la historia son: Daniel Martínez, quien ayudó a Egan Bernal en el triunfo del Giro de Italia 2021; Mariana Pajón, por liderar una campaña que recaudó fondos en apoyo del boxeador Yuberjen Martínez; o el equipo de fútbol Fortaleza, por su apuesta por la deportividad y la formación integral de futbolistas, entre otros.

El reconocimiento recibido por Hugo Rodallega lleva el nombre de Guillermo Cano, director de El Espectador entre 1950 y 1986, símbolo del periodismo valiente y ético en Colombia. Este año, además, se conmemoran cien años de su nacimiento, lo que añade un sentido especial a un premio que honra el juego limpio.

Repase la lista completa de ganadores en El Deportista del Año 2025

Podio Mayores

Jeison López Natalia Linares Gabriela Rueda

Podio Paralímpicos

Angélica Bernal Karen Palomeque Francisco Sanclemente

Podio Juvenil

Tomás Restrepo Kollin Castro Sebastián Olivares

Revelación: Isabella Bedoya

Entrenador: Luis Arrieta

Equipo: Selección colombiana de Patinaje de Velocidad

Dirigente: Ramón Jesurún

Guillermo Cano al Juego Limpio: Hugo Rodallega

Vida y obra: Alfonso Cañón

Homenaje: Epopeya

Gamer del Año: Sorumi

