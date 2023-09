Hubert Bodhert, frustrado con Santa Fe: “He competido mejor con equipos de menos nómina”

Hubert Bodhert, entrenador de Santa Fe. Foto: Dimayor

Santa Fe encadena una mala racha de partidos. Desde su triunfo en el clásico contra Millonarios, el cuadro cardenal no conoce la victoria y lleva tres partidos sin ganar. Primero empató 1-1 con Chicó, después cayó 1-0 con Alianza Petrolera y este miércoles fue goleado por Atlético Nacional 3-0.

Sin embargo, y más allá del impacto del resultado que los bogotanos se llevaron de Medellín, lo que más llamó la atención fue el rendimiento del equipo, que fue superado en todos los aspectos por los líderes verdolagas.

Así lo reconoció Hubert Bodhert, el entrenador santafereño, que desde que llegó a su nuevo cargo para este semestre ha tenido pocas semanas de tranquilidad: “Lo de hoy es frustrante. Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Nosotros cometimos errores y horrores”.

No es un secreto que Bodhert no cuenta con una gran nómina en Santa Fe para aspirar competir de igual a igual con los planteles más boyantes del campeonato. No obstante, desde el juego, el equipo en partidos como el que jugó contra Nacional ha mostrado falencias.

Al respecto, el estratega fue muy fuerte y aseguró: “Hay un tema muy claro y lo resumo en la capacidad individual. Nosotros nos debemos a que cada uno de estos muchachos, dentro de su capacidad individual, pueda desarrollar e interpretar el juego y puedan resolver. Pero, cuando ves que para controlar un balón es complicado, para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración para nosotros como cuerpo técnico. Les dije a los jugadores: ‘con equipos con una menor nómina he competido mucho mejor’”.

Fuertes palabras del entrenador cartagenero que dan cuenta del complicado momento que vive Santa Fe y de lo dura que fue la derrota con Nacional en Medellín.

“Estamos buscando alternativas para darle un cambio a Santa Fe. A Nosotros nos cuesta, no tenemos una nómina como la de Nacional y como equipo no hicimos lo correcto nuevamente. La capacidad se puede controlar compitiendo más, siendo más agresivos, pero eso le ha faltado al equipo. Estos dos últimos compromisos no han sido los mejores y hay que reconocerlo”, dijo también el entrenador.

A lo que agregó, ofuscado por el resultado: “Espero que tengan más tranquilidad y más seguridad. Solo así podremos dar una mejor presentación”.

Sin embargo, en medio de la desazón y la mala racha, Santa Fe debe mirar con optimismo el futuro. Actualmente, es quinto en la liga y el panorama no es absolutamente oscuro. De hecho, el León debe mejorar para mantener esa plaza que le aseguraría la clasificación a las finales.

Paso a paso y el primero será este fin de semana en la fecha 14 cuando reciba a Deportivo Pereira en El Campín el domingo.

Así lo asume Hubert Bodhert: “Este grupo puede dar mucho más. Ha mostrado cosas buenas y tenemos que retomar esa idea. No tenemos mucho tiempo, pero sí toca tomar decisiones, de aquí al domingo, para encontrar un equipo más sólido. Tenemos que pensar en la solidez de la parte defensiva, para tener una mayor solidez en la parte ofensiva. Hay que mantener el rumbo, porque esto no va a ser para toda la vida. Un partido de estos, muchos lo han tenido en la liga y lo que debemos evitar es tener este bache durante mucho tiempo”.

