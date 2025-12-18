El profe Luis Fernando Montoya quedó en medio de la pelea entre las barras de Nacional y Medellín

Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida. Foto: El Espectador y X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Fernando Montoya, entrenador que en 2004 llevó a Once Caldas a conquistar la histórica Copa Libertadores y que meses después quedó con una cuadriplejia irreversible tras sufrir un atentado con arma de fuego durante un robo, vivió momentos de enorme tensión en el estadio Atanasio Girardot.

El técnico, invitado a los actos protocolarios de celebración del título de Atlético Nacional en la Copa BetPlay, quedó en medio de los disturbios que estallaron tras la final contra Deportivo Independiente Medellín.

En medio del caos, Montoya estuvo expuesto a la violencia desatada en la gramilla del estadio. Un video que circuló en redes sociales mostró cómo un hincha estuvo a punto de golpearlo a él y a las personas que lo acompañaban con una valla, en una escena que generó indignación por el riesgo que corrió una de las figuras más respetadas del fútbol colombiano.

El Espectador contactó al entorno del entrenador para conocer su estado de salud y lo ocurrido durante los desmanes. Desde su círculo cercano confirmaron que el “profe”, quien además es columnista de este periódico, logró salir del estadio con el apoyo del personal de logística y la Policía, y que, pese a la angustia del momento, se encuentra fuera de peligro y ya está a salvo en su casa.

Así lo explicó el médico Alfonso Sosa, una de sus personas más cercanas y quien es uno de los encargados de su cuidado: “Fue muy difícil la protección del profe. Si yo no paro al tipo nos iban a dar con una valla… afortunadamente logramos, con toda la parte del apoyo de logística y la Policía, entrar y nos protegieron muy bien en el camerino de Nacional y ya después de eso pudimos salir afortunadamente bien”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador