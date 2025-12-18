La Finalissima entre Argentina y España está confirmada. Ahora sí es oficial: ¿cuándo será?

Argentina, de Messi, fue campeona de las dos últimas Copas América. España, por su parte y con Lamine Yamal, ganó la más reciente Eurocopa. Foto: Getty Images

Por fin, después de muchos meses de especulación y versiones cruzadas, se confirmó la disputa de la Finalissima antes del Mundial. El partido enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, un duelo que busca definir al mejor seleccionado entre Conmebol y UEFA y que había quedado en el aire tras sucesivas postergaciones y falta de acuerdos formales entre las partes.

Aunque desde hace varios días se hablaba de un entendimiento avanzado, el anuncio oficial se hizo este jueves, luego de múltiples dilaciones que alimentaron la incertidumbre. La confirmación incluyó fechas y detalles clave sobre la organización del encuentro, información que terminó de darle forma a un evento que vuelve a instalarse como una de las grandes citas del calendario internacional previo a la Copa del Mundo.

Todos los detalles de la Finalissima: fecha, sede y más

El anuncio de la Finalissima se hizo de manera conjunta entre la UEFA y la Conmebol. La confederación sudamericana, de hecho, dio la noticia a través de un comunicado que terminó de despejar las dudas alrededor de uno de los partidos más esperados en la previa al Mundial 2026.

Tras meses de especulación, ambas confederaciones confirmaron oficialmente la sede, la fecha y el contexto del duelo que enfrentará a los campeones continentales de América y Europa.

Según informó la Conmebol, “el partido entre los campeones de la CONMEBOL Copa América y la UEFA EURO 2024 se disputará en Catar, el viernes 27 de marzo de 2026”. El comunicado precisa además que el encuentro enfrentará a Argentina, ganador de la Copa América 2024, y a España, campeón de la Eurocopa 2024, en un choque directo entre “los dos monarcas continentales”.

La organización del evento fue anunciada de forma coordinada por las dos confederaciones junto a las federaciones nacionales. Además, se recordó que la selección argentina es la vigente campeona del certamen tras vencer a Italia en la edición de 2022.

El partido se disputará en el Estadio Lusail, en Catar, uno de los escenarios principales del último Mundial, y tendrá un fuerte valor simbólico para ambas confederaciones.

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, destacó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en el mismo comunicado.

Desde la UEFA, su presidente Aleksander Čeferin también subrayó el carácter global del evento: “Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio”.

Finalmente, las confederaciones aclararon que “más detalles sobre la organización del partido y la venta de entradas serán comunicados en las próximas semanas”, dejando abierta la expectativa alrededor de un duelo que ya empieza a tomar forma.

🏆🇦🇷🇪🇸 [OFICIAL] ARGENTINA Y ESPAÑA JUGARÁN LA FINALISSIMA EL VIERNES 27 DE MARZO EN LUSAIL, A LAS 15HS. pic.twitter.com/Rx1USYY0YD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 18, 2025

