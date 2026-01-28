Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Importante figura de Independiente Santa Fe jugará en el fútbol norteamericano

La jugadora del cardenal abandona el equipo luego de cuatro años y un título de Liga Betplay femenina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
28 de enero de 2026 - 08:48 p. m.
María Camila Reyes, centrocampista de Santa Fe, en el partido de ida ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
María Camila Reyes, centrocampista de Santa Fe, en el partido de ida ante Deportivo Cali, por la final de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2025.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

María Camila Reyes se va de Independiente Santa Fe. La bogotana de 23 años fue anunciada este miércoles 28 de enero como una de las bajas del equipo capitalino para la Liga Betplay femenina 2026. Así lo informó el club cardenal por medio de un comunicado de prensa y las redes sociales. “Tu huella estará para siempre en nuestra historia”, publicó.

Camila Reyes se despide de Santa Fe luego de cuatro años en la institución. Ahora, la jugadora asumirá un nuevo reto en el exterior, en este caso, en el fútbol canadiense. Se trata del Vancouver Rise FC de la Northern Super League, máxima categoría del fútbol femenino en Canadá. Este es el legado y título que dejó Reyes en el conjunto albirrojo.

Vínculos relacionados

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira: hora y dónde ver en vivo el partido del León
Roberto Martínez elogió a Hugo Rodallega: “Levantó el nombre del fútbol colombiano”
Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se lamentó tras el empate 1-1 contra Once Caldas

Maria Camila Reyes en Santa Fe

Luego de debutar con La Equidad en 2017, pasar a Llaneros tres años después y jugar con el Deportivo Cali en 2021, Camila Reyes llegó a Santa Fe dos años más tarde. La futbolista oriunda de Bogotá venía de consagrarse campeona del fútbol femenino con Deportivo Cali.

Justamente fue Independiente Santa Fe el rival al que venció en la final de 2021. No obstante, repetiría la misma historia con el cuadro rojo en 2023. 35 puntos y el segundo lugar en la fase regular le fueron suficientes para clasificar holgadamente a los playoffs.

Allí, el equipo bogotano venció a Cortulua y Atlético Nacional por globales de 9-2 y 5-1, respectivamente. Ya en la final, Santa Fe venció 2-0 a América de Cali en el estadio El Campín y empató sin goles en el Pascual Guerrero de Cali. Con esto, el título se quedó en la capital.

María Camila Reyes con la selección de Colombia

En cuanto a la selección nacional, Reyes jugó el Campeonato Sudamericano 2018 en Argentina (Sub-17) y el Sudamericano 2022 en Chile (Sub-20). Además, participó de la Copa Mundial de la FIFA femenina Sub-20 en Costa Rica, jugando los cuatro partidos.

En cuanto a sus distinciones con la Tricolor, ganó el campeonato de fútbol femenino en los Juegos Bolivarianos Colombia 2022, colgándose la medalla de oro. Todo esto le fue abriendo el camino en la selección mayor, en la que tiene muchos años y torneos por delante.

Habrá que esperar cómo se da la llegada y adaptación de María Camila Reyes en el Vancouver Rise FC de Canadá y cómo eso la puede mantener cerca del equipo nacional. Todo esto con miras a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Selección Colombia Femenina

Fútbol Femenino

Independiente Santa Fe

Santa Fe

María Camila Reyes

Camila Reyes

María Camila Reyes se va de Santa Fe

Camila Reyes se va de Santa Fe

Liga Betplay femenina 2026

Liga Betplay femenina

Vancouver Rise FC

Northern Super League

fútbol femenino canadiense

Santa Fe femenino

Independiente Santa Fe femenino

Santa Fe campeón 2023

Copa Mundial femenina de la FIFA Brasil 2027

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.