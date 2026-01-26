Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, se lamentó tras el empate 1-1 contra Once Caldas

Pablo Repetto, técnico uruguayo, durante su presentación como nuevo entrenador de Independiente Santa Fe para el 2026. Foto: Óscar Pérez

Independiente Santa Fe tenía el triunfo entre sus manos y se le fue en el último minuto. Así terminó el encuentro contra Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales por la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-I. Aunque el equipo capitalino llegó al minuto 90 con el partido en el bolsillo, un cabezazo en el último segundo le arrebató el triunfo.

Pablo Repetto, DT rojo y reciente campeón de la Superliga, habló en la conferencia posterior al partido en la que se mostró decepcionado tras perder dos puntos en la última jugada. “En el segundo tiempo, hacemos el gol, parecía todo encaminado a favor de nosotros y, en la última jugada, nos empataron y nos quitan esos puntos que eran importantes”, dijo Repetto.

¿Qué dijo Pablo Repetto después del partido?

El estratega cardenal también manifestó que, si bien los dos equipos buscaron el resultado, en situaciones de gol ambos estuvieron parejos. Aun así, afirmó que no se fue conforme porque tenía la victoria en las manos y, cuando menos parecía peligroso, Once Caldas anotó.

“La idea es que los jugadores que llegaron vayan obteniendo un mejor ritmo para lograr un mayor potencial y ya veremos en qué nivel estamos cuando nos toque jugar la Copa Libertadores”, aseguró Pablo Repetto al finalizar el cotejo que dejó a Santa Fe con dos puntos.

Por eso, el próximo juego del León será crucial para sus aspiraciones ligueras del primer semestre. Si bien apenas comienza el campeonato, el calendario este año es más corto y requiere de resultados positivos más pronto que tarde para quienes aspiran a los playoffs.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe por Liga Betplay?

Independiente Santa Fe jugará por la tercera fecha de la Liga Betplay 2026-I el próximo miércoles 28 de enero cuando reciba a Deportivo Pereira en el estadio El Campín. El partido está pactado para las 6:20 p. m. y será el segundo juego como local de Santa Fe en la liga.

El primero se saldó con un empate a un gol contra Águilas Doradas. Todo esto previo a la consagración en la Superliga frente a Junior de Barranquilla, incluyendo un contundente 3-0 en Bogotá que le permitió al cuadro rojo levantar su quinto entorchado en este torneo.

Habrá que esperar cómo se desarrolla el campeonato para el club bogotano, pero todo parece indicar que será protagonista, no solo en el campeonato doméstico, sino también en el internacional. Desde ya se ve el trabajo durante la semana del técnico uruguayo y eso dará mucho de qué hablar durante toda la temporada.

