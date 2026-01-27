Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira: hora y dónde ver en vivo el partido del León

Partido entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Pereira correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2025-I en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Independiente Santa Fe vuelve a Bogotá después de lo que fue su consagración en la Superliga Betplay frente a Junior de Barranquilla y la primera fecha de la liga frente a Águilas Doradas. El actual supercampeón de Colombia recibirá la visita del Deportivo Pereira en la tercera fecha del campeonato y con la convicción de ganar.

Si bien todo es miel sobre hojuelas en las toldas albirrojas, Santa Fe aún no conoce la victoria en el torneo actual y viene de perder dos puntos sobre el tiempo de adición ante Once Caldas. Una situación que le dejó un mal sabor de boca al León.

¿Cómo llega Deportivo Pereira?

Luego de un periodo entre semestres muy angustioso por cuenta de su apretada situación económica, Pereira debutó en la Liga Betplay con una derrota como local frente a Llaneros, el cual, fecha tras fecha, lucha por mantenerse en la primera división.

Ya en la segunda salida, los dirigidos por Arturo Reyes, campeón de liga con Junior en 2023-I, no pudieron pasar del empate sin goles contra Fortaleza, otra vez con su público en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Por eso, para Deportivo Pereira salir del estadio Nemesio Camacho El Campín sin las manos vacías es fundamental para sus aspiraciones. Aunque el equipo pereirano no está comprometido con el descenso, es mejor sumar puntos ahora para no lamentarse después.

Santa Fe vs. Pereira: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 28 de enero de 2026

Lugar : Estadio El Campín de Bogotá

Hora : 6:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador