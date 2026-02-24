Independiente Santa Fe confirmó dos refuerzos en el ataque: conozca a Lovera y Obrian

Los atacantes fueron confirmados por la institución cardenal y por el propio Pablo Repetto. Foto: Austin FC y Rosario Centra

Independiente Santa Fe empieza a cerrar su mercado para el primer semestre de 2026 con movimientos puntuales en ataque. El club cardenal ya hizo oficial la llegada de Maximiliano Lovera, mientras que el técnico Pablo Repetto confirmó en rueda de prensa la inminente incorporación de Jáder Obrian, aunque este último aún no ha sido anunciado por la institución.

Los dos extremos serían las últimas novedades del conjunto bogotano para afrontar la Liga y la Copa Libertadores en los próximos meses. El equipo de Repetto ganó en la última fecha y espera mantener esa buena senda de resultados positivos.

Maximiliano Lovera, a un paso de firmar

Santa Fe informó que Maximiliano Lovera será el que, en principio, se perfila como el último refuerzo para este tramo de la temporada. El extremo argentino, procedente de Rosario Central, llegará por pedido expreso del entrenador uruguayo.

El club argentino aceptó ceder al futbolista por un año, hasta diciembre de 2026, con opción de compra a favor del equipo bogotano. Lovera es esperado este martes 24 de febrero en la capital del país para presentar los exámenes médicos y, si todo marcha según lo previsto, firmar su contrato.

El atacante cumplirá 27 años el próximo 9 de marzo y cuenta con un recorrido importante. Debutó profesionalmente en Rosario Central en 2016 y en 2019 fue transferido a Olympiacos de Grecia. Durante su etapa en Europa también pasó por Racing Club en 2021, Omonia Nicosia en 2022 e Ionikos, antes de regresar a El Pireo en 2023.

En agosto de ese año volvió a Rosario Central y fue parte del plantel que conquistó la Copa de la Liga de Argentina en diciembre, un título que respalda su presente competitivo antes de dar el salto al fútbol colombiano.

Jáder Obrian, confirmado por Repetto

El otro nombre que se acerca al León es el de Jáder Obrian, atacante colombiano de 30 años. Aunque Santa Fe aún no lo ha oficializado, Repetto confirmó su llegada tras la victoria 2-1 sobre Junior en la última fecha.

Obrian viene actuando en la MLS desde 2021 y recientemente quedó libre del Austin FC, club que rescindió su contrato. La negociación, según se ha conocido, se estaría adelantando directamente con la MLS, debido al sistema de contratación que maneja la liga estadounidense, donde un pool central administra varios jugadores.

En su última temporada, el extremo disputó 32 partidos de MLS (947 minutos) y tres compromisos en la U.S. Open Cup (115 minutos), para un total de 35 apariciones y 1.062 minutos en competencia. Nacido en María La Baja, Bolívar, el atacante aportaría experiencia y profundidad a la zona ofensiva.

Las bajas de Independiente Santa Fe

El conjunto cardenal competirá en la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la fase de grupos de la Copa Libertadores, retos que obligan a fortalecer la nómina para sostener el ritmo durante todo el semestre.

Con Lovera a la espera de exámenes y Obrian cerca de concretarse, Santa Fe perfila su ataque para encarar un 2026 en el que aspira a recuperar protagonismo tanto en el plano local como internacional.

Tras el último partido, se conocieron tres nuevas lesiones en el conjunto cardenal. Víctor Moreno, Ewil Murillo y Jhojan Torres terminaron con molestias físicas y se perderán el duelo contra Atlético Nacional. Una de las principales novedades sería la primera convocatoria de Juan Sebastián Quintero, el defensor central que llegó como refuerzo este semestre.

