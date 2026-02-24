Problemas para Juan Fernando Quintero en River: sufrió lesión y se quedó sin técnico

El volante colombiano terminó con molestias en el último su partido y se confirmó el tiempo de recuperación. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La preocupación se instaló en el entorno de River Plate tras una nueva caída 1-0 frente a Vélez Sarsfield. No solo por el resultado que mantiene al equipo lejos de los puestos de clasificación en la Liga Argentina, sino por la lesión de Juan Fernando Quintero, quien encendió las alarmas al abandonar el campo antes de la media hora de juego.

El volante colombiano apenas disputó 27 minutos en el Estadio José Amalfitani. En una acción en la que intentó acelerar, sintió una molestia en la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio de inmediato.

Los exámenes médicos posteriores confirmaron un desgarro grado uno en el bíceps femoral derecho, lesión que lo alejará de las canchas por al menos tres semanas. Se trata de una baja sensible para el conjunto ‘millonario’, que pierde a uno de sus futbolistas más influyentes en el arranque de temporada.

Quintero había sido inicialista en todos los partidos del campeonato y registraba tres goles y una asistencia en siete encuentros, consolidándose como eje creativo y especialista en la pelota quieta. Además, en este 2026 había asumido la capitanía ante la ausencia de Franco Armani.

Los partidos que se perdería

De acuerdo con el calendario inmediato, el colombiano no estaría disponible para los compromisos frente a:

Banfield

Independiente Rivadavia

Huracán

Sarmiento

Estudiantes de Río Cuarto

Belgrano

Su posible regreso está proyectado para el 22 de marzo, precisamente ante Estudiantes de Río Cuarto, aunque todo dependerá de su evolución física.

¿Alcanza a llegar a la convocatoria de la selección Colombia?

El tiempo estimado de recuperación deja abierta una mínima posibilidad de que pueda estar en los amistosos de la selección de Colombia frente a Croacia y Francia. Sin embargo, llegaría con lo justo en ritmo de competencia, por lo que su convocatoria no está asegurada y dependerá del seguimiento médico en las próximas semanas.

Gallardo se despide en medio de la tormenta

La lesión de Quintero coincidió con otro anuncio que sacudió a River: la salida de Marcelo Gallardo como director técnico. Tras el irregular inicio que tiene al club décimo en el Grupo B con siete puntos, el propio entrenador confirmó que el partido del 26 de febrero ante Banfield, en el Monumental, será el último al frente del equipo.

En un mensaje difundido por el club, el DT expresó su dolor por la decisión y su deseo de que la institución retome pronto el camino de los resultados. La derrota ante Vélez fue el detonante final de un proceso que no logró consolidarse en este nuevo ciclo.

La despedida del ‘Muñeco’ no contará con uno de sus hombres de confianza. Juanfer, amigo personal de Gallardo y pieza clave en su segunda etapa, no podrá estar en ese último partido por la lesión sufrida en Liniers.

En este segundo ciclo bajo la dirección de Gallardo, el colombiano acumuló cuatro goles y cuatro asistencias en 28 partidos, 19 de ellos como titular, desde su regreso tras el paso por América de Cali.

Mientras River intenta recomponerse en lo deportivo y afronta un cambio en el banquillo, en Colombia la atención está puesta en la evolución física de Quintero.

