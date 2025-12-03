Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Fortaleza por la quinta fecha de los cuadrangulares

Con un autogol de Emilio Aristizábal y otro tanto de Hugo Rodallega, el equipo ‘Cardenal’ derrotó a Fortaleza por la quinta fecha del cuadrangular A de a Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
04 de diciembre de 2025 - 02:09 a. m.
11 inicial de Independiente Santa Fe frente a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
11 inicial de Independiente Santa Fe frente a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
Foto: X de Santa Fe
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de su dolorosa derrota 1-0 frente a Deportes Tolima en los últimos minutos del partido válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe volvió al campo de juego para enfrentar a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Por su lado, ‘Los Amix’ vienen de una inesperada derrota como locales contra Atlético Bucaramanga por 2-0. Antes de ese partido, el joven equipo bogotano había asaltado el estadio departamental Américo Montanini con una victoria 2-1 frente al mismo rival.

Vínculos relacionados

Pablo Repetto, el gran fichaje de Santa Fe para iniciar el proyecto 2026
En imágenes: así fue la presentación de Pablo Repetto como nuevo técnico de Santa Fe
¡Atención! Pablo Repetto es el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe

Ahora y ambos eliminados, Fortaleza e Independiente Santa Fe se citaron en la capital del país para cumplir el calendario de la fase final del campeonato. Esto fue lo que dejo uno de los dos partidos del cuadrangular A de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Una victoria que sabe a poco

Aunque la historia terminó en derrota, Fortaleza comenzó el cotejo arriba en el marcador gracias a un tanto de Andrés Arroyo en el minuto 20. Sin embargo, tan solo siete minutos después Emilio Aristizábal, delantero de Fortaleza, marcó en propia puerta para el 1-1.

Ya en el minuto 42, Hugo Rodallega, aquel que marcó el gol de la décima estrella ‘Cardenal’ en el primer semestre, terminó decantando el partido a favor de Independiente Santa Fe con una nueva diana en la Liga Betplay 2025-II.

En el segundo tiempo, poco y nada pasó y aunque Fortaleza lo intentó con sus armas, una alineación bastante más joven que la de su rival, no logró empatar el encuentro y firmó su cuarta derrota en su primera participación en los cuadrangulares del fútbol colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Santa Fe

Santa Fe hoy

Liga Betplay

Liga Colombiana

Fútbol Colombiano

Fortaleza vs

Santa Fe vs

Fortaleza vs Santa Fe

Santa Fe vs Fortaleza

Partidos de Cuadrangulares

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.