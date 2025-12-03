Independiente Santa Fe venció 2-1 a Fortaleza por la quinta fecha de los cuadrangulares

11 inicial de Independiente Santa Fe frente a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá. Foto: X de Santa Fe

Luego de su dolorosa derrota 1-0 frente a Deportes Tolima en los últimos minutos del partido válido por la cuarta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe volvió al campo de juego para enfrentar a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Por su lado, ‘Los Amix’ vienen de una inesperada derrota como locales contra Atlético Bucaramanga por 2-0. Antes de ese partido, el joven equipo bogotano había asaltado el estadio departamental Américo Montanini con una victoria 2-1 frente al mismo rival.

Ahora y ambos eliminados, Fortaleza e Independiente Santa Fe se citaron en la capital del país para cumplir el calendario de la fase final del campeonato. Esto fue lo que dejo uno de los dos partidos del cuadrangular A de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Una victoria que sabe a poco

Aunque la historia terminó en derrota, Fortaleza comenzó el cotejo arriba en el marcador gracias a un tanto de Andrés Arroyo en el minuto 20. Sin embargo, tan solo siete minutos después Emilio Aristizábal, delantero de Fortaleza, marcó en propia puerta para el 1-1.

Ya en el minuto 42, Hugo Rodallega, aquel que marcó el gol de la décima estrella ‘Cardenal’ en el primer semestre, terminó decantando el partido a favor de Independiente Santa Fe con una nueva diana en la Liga Betplay 2025-II.

En el segundo tiempo, poco y nada pasó y aunque Fortaleza lo intentó con sus armas, una alineación bastante más joven que la de su rival, no logró empatar el encuentro y firmó su cuarta derrota en su primera participación en los cuadrangulares del fútbol colombiano.

