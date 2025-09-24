Once Caldas - Independiente del Valle: siga EN VIVO la Copa Sudamericana 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con su goleador histórico Dayro Moreno, Once Caldas buscará este miércoles clasificar a su primera semifinal continental, desde la histórica Copa Libertadores ganada en 2004, cuando choque con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025.
El Blanco-Blanco de Manizales recibirá al club de Quito a partir de las 7:30 p.m. locales con una ventaja de 2-0 conseguida la semana pasada en la capital ecuatoriana gracias a un doblete del artillero de 40 años, quien suma 372 anotaciones en su carrera siendo el máximo goleador colombiano de la historia.
Once Caldas - Independiente del Valle, siga el minuto a minuto
Todo listo en el camerino de Once Caldas
Atlético Mineiro podría ser el rival de Once Caldas en semifinales
Así va el cuadro de Once Caldas
La previa del goleador
Dayro Moreno y sus compañeros estuvieron encima del bus del equipo durante la previa del duelo de esta noche en la Copa Sudamericana.
"¡Llegó la hora de la verdad!"
Así amaneció Dayro Moreno este miércoles. El goleador está motivado y quiere la semifinal.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador