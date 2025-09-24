Once Caldas - Independiente del Valle: siga EN VIVO la Copa Sudamericana 2025

Dayro Moreno (d) saluda a los aficionados este miércoles, previo a un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas e Independiente del Valle. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Con su goleador histórico Dayro Moreno, Once Caldas buscará este miércoles clasificar a su primera semifinal continental, desde la histórica Copa Libertadores ganada en 2004, cuando choque con Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025.

El Blanco-Blanco de Manizales recibirá al club de Quito a partir de las 7:30 p.m. locales con una ventaja de 2-0 conseguida la semana pasada en la capital ecuatoriana gracias a un doblete del artillero de 40 años, quien suma 372 anotaciones en su carrera siendo el máximo goleador colombiano de la historia.

Dayro Moreno y sus compañeros estuvieron encima del bus del equipo durante la previa del duelo de esta noche en la Copa Sudamericana.

Así amaneció Dayro Moreno este miércoles. El goleador está motivado y quiere la semifinal.

