Jorge Bava ya tendría todo acordado con Cerro Porteño y se iría de Santa Fe

La continuidad de Jorge Bava en Independiente Santa Fe parece pender de un hilo. Aunque desde el club aseguran que el entrenador uruguayo seguirá al frente del equipo que acaba de llevar al título de liga, desde Paraguay insisten en que su salida hacia Cerro Porteño es inminente y podría confirmarse oficialmente este jueves.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, fue claro este martes en rueda de prensa: “Las posibilidades que se puede quedar son del 99 por ciento”. Según él, el club no busca técnico y la prioridad de Bava es continuar en Bogotá para pelear la Libertadores y defender la corona conseguida hace apenas unos meses.

Sin embargo, la versión contrasta con lo informado este miércoles por el periodista especializado en fichajes sudamericanos, César Luis Merlo. “A pesar de que el presidente de Santa Fe negara la salida, Jorge Bava dirigirá hoy ante el DIM y mañana viajará a Paraguay para asumir en Cerro Porteño. Se marcha mediante el pago de la cláusula de salida de cerca de USD $200.000 y firmará hasta diciembre 2026”, escribió en sus redes sociales.

🚨A pesar de que el presidente de Santa Fe negara la salida, Jorge Bava dirigirá hoy ante el DIM y mañana viajará a Paraguay para asumir en Cerro Porteño.

DIM vs. Santa Fe, ¿el último partido de Bava?

De acuerdo con esa versión, el partido de este miércoles en Medellín, ante Independiente Medellín por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, sería el último de Bava al mando del León. El uruguayo llegó a finales del primer semestre de 2025 y en cuestión de semanas transformó la realidad del club, devolviéndole un título que parecía esquivo y consolidando un proyecto ganador.

Santa Fe, no obstante, insiste en que nada de esto es oficial. El club publicó un comunicado en el que sostiene que el entrenador tiene contrato vigente. El presidente del club, de hecho, dijo que va hasta diciembre y que su viaje a Medellín, con maleta y uniforme, demuestra que sigue vinculado al equipo y que no hay ningún acuerdo firmado con Cerro Porteño.

Méndez, además, fue enfático: “A raíz de una noticia que salió en horas de la tarde el día de ayer, en donde dan por hecho que el profesor Bava se va a trabajar a Cerro Porteño, nosotros hicimos un comunicado en donde hablamos que el técnico tiene un contrato hasta el mes de diciembre”.

En esa misma línea, el dirigente recalcó que las conversaciones con el entrenador han estado enfocadas en planear la participación internacional de Santa Fe: “Con el profesor Bava hemos venido hablando todos estos meses, pensando en la Libertadores y tratando de buscar un buen equipo para representar bien al país”.

Aunque reconoció que la propuesta de Cerro Porteño sí llegó, el presidente reiteró que el técnico uruguayo les manifestó que su prioridad es continuar en Colombia: “Es cierto que le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero les ha manifestado que su prioridad es Santa Fe”.

La tensión radica en que, mientras la directiva mantiene un discurso de tranquilidad, la prensa internacional asegura que la cláusula de salida ya fue activada y que el vínculo con Cerro Porteño estaría cerrado. Así, el futuro inmediato del entrenador dependería de un anuncio oficial que podría darse en cuestión de horas.

Por ahora, lo único oficial es la postura de Santa Fe: Jorge Bava se queda. Sin embargo, todo apunta a que la historia podría cambiar este mismo jueves, cuando se defina si el artífice del más reciente título cardenal continúa al frente del León o emprende una nueva aventura en el fútbol paraguayo.

