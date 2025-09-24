James Rodríguez volvió con todo de su lesión: gol y asistencia en México

James Rodríguez de León celebra su primer gol del semestre en la Liga MX. Foto: EFE - Luis Ramírez

James Rodríguez volvió a ser protagonista con el León de México. Tras superar una lesión en el tendón de Aquiles, fue titular este martes en el empate 2-2 frente a Mazatlán, en duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga MX. Anotó desde el punto penalti y asistió en el segundo tanto de los esmeraldas.

El duelo se disputó en el estadio León y tuvo un primer tiempo dominado por el cuadro local. En el cierre de esa etapa, al minuto 45+2, James engañó al portero Ricardo Gutiérrez y convirtió el 1-0 con un cobro impecable desde los doce pasos.

Apenas unos instantes después, ya en el agregado, el capitán de la selección de Colombia volvió a aparecer. Se adueñó de un rebote en la frontal, levantó la cabeza y puso un centro preciso al segundo palo. Allí, el panameño Ismael Díaz conectó de cabeza para marcar el 2-0 parcial.

Parecía que León tenía el partido controlado, pero en el complemento la historia cambió. La visita reaccionó y encontró en Anderson Duarte a su figura.

Primero, al 61, el uruguayo descontó con un cabezazo tras un pase de José Esquivel. Apenas cuatro minutos más tarde, al 65, volvió a hacerse presente con un potente derechazo que venció la resistencia de Óscar García y decretó el 2-2 definitivo.

El resultado deja al equipo dirigido por Eduardo Berizzo en la décima posición de la tabla, justo en la frontera de los clubes que acceden a la repesca de la Liga MX. Mazatlán, bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi, permanece en la decimocuarta casilla.

James no fue el único colombiano que vio acción en este compromiso de la Liga MX. El cuadro esmeralda contó también con las presencias del defensor Stiven Barreiro y el volante Daniel Arcila, mientras que Mazatlán dispuso del mediocampista Nicolás Benedetti.

