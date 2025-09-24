No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Sudamericana: incidentes en el Maracaná empañaron la clasificación de Lanús

Dylan Aquino anotó el gol que inclinó el global a favor del cuadro granate y dejó por fuera a Fluminense del torneo continental.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025 - 12:19 p. m.
Jugadores de Lanús celebran la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana en el estadio de Maracaná. EFE/ Andre Coelho
Jugadores de Lanús celebran la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana en el estadio de Maracaná. EFE/ Andre Coelho
Foto: EFE - Andre Coelho
La clasificación de Lanús a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 terminó marcada por incidentes. En el estadio Maracaná de Río de Janeiro, los hinchas del equipo argentino y la policía brasileña chocaron en las gradas durante el descanso del partido frente a Fluminense.

Los altercados obligaron a retrasar el inicio del segundo tiempo y generaron un clima de tensión que contrastó después con la alegría por el paso del “Granate” a la siguiente fase. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela tuvo que aguardar una resolución para reanudar el partido.

De acuerdo con la Policía Militar, la situación se desató por una pelea interna entre aficionados de Lanús en la tribuna visitante. La gresca provocó enfrentamientos, lo que llevó a la intervención de los agentes para dispersar y reorganizar a la hinchada.

La imagen de los choques y la incomodidad de los jugadores empañaron la jornada. Varios futbolistas, preocupados, se acercaron hacia el sector donde se desarrollaban los incidentes.

En lo deportivo, Lanús consiguió el objetivo. El equipo de Mauricio Pellegrino sacó un empate 1-1 que, sumado al triunfo 1-0 en la ida, le dio el boleto a semifinales del torneo continental.

El Fluminense, obligado a remontar, se adelantó en el marcador a los 20 minutos: Luciano Acosta bajó un balón aéreo y asistió al uruguayo Agustín Canobbio, que definió con clase para el 1-0. La superioridad del local en ese momento era evidente.

Sin embargo, el “Granate” respondió en el complemento. A los 56, Dylan Aquino, de apenas 20 años, firmó la igualdad que sería definitiva y que consolidó el paso del club bonaerense. Marcelino Moreno lo dejó mano a mano con el portero rival y mandó la pelota al fondo de la red.

Lanús no pudo contar con el volante cartagenero Raúl Loaiza por lesión, mientras que Fluminense tuvo como titular al extremo payanés Kevin Serna y dejó en el banco al defensor samario Gabriel Fuentes. Santiago Moreno, atacante caleño del Flu, no estuvo convocado.

El cuadro argentino, campeón de la Sudamericana en 2013, espera ahora por su rival en semifinales, que saldrá del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Por Redacción Deportes

