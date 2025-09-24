No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El luchador colombiano Javier Reyes logró histórico contrato con la UFC

El bogotano, de la categoría peso pluma, consiguió su ingreso a la prestigiosa organización de artes marciales mixta tras derrotar a Justice Torres en Las Vegas.

Daniel Bello
24 de septiembre de 2025 - 01:53 p. m.
Javier Reyes, luchador colombiano radicado en Bogotá que consiguió un contrato en la UFC.
Foto: UFC
En la semana siete de la novena temporada del Dana White Contender Series, el bogotano Javier “Blair” Reyes aseguró su ingreso a la UFC, la organización de artes marciales mixtas (MMA) más prestigiosa del mundo, tras un contundente triunfo por nocaut técnico.

Reyes, de 31 años, enfrentó al estadounidense Justice Torres en la segunda pelea de la velada y necesitó apenas dos minutos y 32 segundos para demostrar su poderío. Con repetidos rodillazos al rostro, hizo caer a su rival a la lona y obligó al árbitro a detener el combate.

El propio Dana White, presidente de la promotora, fue el encargado de anunciar los seis nuevos contratos multianuales otorgados esa noche, entre ellos el del colombiano. Esto lo convierte en el primer peleador radicado en Colombia que compite en la UFC.

“Creo que esto es histórico para mi país. Le mando un saludo a todos hasta allá, en Bogotá, en todo Colombia. Vamos a romperla y vamos a abrir puertas para todos los que vienen detrás mío”, declaró Reyes tras su victoria sobre Torres.

Minutos después, en entrevista oficial, reafirmó su compromiso: “Este sueño no solo es mío, es también el de Colombia. Un luchador 100 % colombiano, no tenemos uno actualmente y tengo que ser el primero. Esto es un gran sueño para todos nosotros”.

Colombia ya había tenido representantes en la UFC, pero en todos los casos se trató de peleadores nacidos en el país que hicieron carrera en el exterior o de hijos de colombianos formados en otras latitudes. Por eso, la llegada de Reyes, formado y preparado en Bogotá, marca un precedente.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

